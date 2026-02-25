囂張！阿北藥頭法院旁面交 讓藥腳勞務換毒「打掃一次換一包」

警方在彰化地院簡易庭附近逮捕張姓藥頭。（警方提供）

彰化縣6旬張姓毒犯涉長期販毒，竟想出「以工代價」交易方式，要藥腳每月到其住處三合院打掃一次，便可換得一包安非他命，更誇張的是，張男還將交易地點選在彰化地方法院附近，行徑相當大膽，案經台中警方查緝到案，彰化檢方近日偵結，依違反《毒品危害防制條例》將張男提起公訴。

台中市刑大偵六隊長張勝記今天說明案情指出，該隊去年間掌握情資，發現60歲張男多次販賣及轉安非他命等毒品供他人施用，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦並展開蒐證，經查，其中一名到案黃姓藥腳供稱，因沒有現金購買毒品，張男便要求他以勞務交換，每月固定到張位於北斗的三合院打掃清潔一次，「一次換一包」作為取得毒品代價。

去年5月間，警方掌握張男準備交易的時機，趁其駕車前往彰化地院簡易庭附近面交時攔查，當場查獲海洛因15包（約2.84公克）、大麻香菸5支、安非他命9包（約14公克）、安非他命吸食器2個、分裝袋一批，以及現金12萬1000元與手機1支等證物，詢後依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，依毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一、二級毒品者，最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑責相當嚴重；另無論以何種形式轉讓毒品，包括以勞務換取毒品，均屬違法行為，警方將持續溯源追查、刨根究底，嚴打毒品犯罪，絕不寬貸。

警方查扣毒品及販毒贓款等證物。（警方提供）

