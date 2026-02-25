買二手車感覺「屍臭味」 彰化車主DIY查出「烤肉車」

車內有異味，車主懷疑是「自殺車」，自己透過網路查詢。圖為同款車型示意圖，與本新聞無關。（記者顏宏駿攝）

如何得知買到「自殺車」、「烤肉（燒炭）車」！彰化謝男不靠警方，也不用徵信社，真接從「司法院裁判書查詢系統」，以關鍵字查詢車型，從判決書逐一過濾可能的車子，再找出賣出的車商的臉書和IG尋找資料，結果一查就中。

彰化謝男花50萬向經營中古車行業者購買一輛2018年出廠的HONDA HRV休旅車，因發覺車內有「屍臭味」，認定這是一部「凶車」或「烤肉車」，雖然車商矢口否認，他仍想盡辦法搜尋該車的「自殺」或「肇事」資料。

他上「司法院裁判書查詢系統」，鍵入「HRV」搜尋，結果在雲林地方法院跳出一筆關於販售「HRV」燒炭自殺車的判決資料。判決書指出，雲林一間車行於2020年7月6日向車主吳女買下這部HRV，但吳女售出時告知車商其先生在裡面燒炭自殺，後來雙方以低於行情甚多的15萬元成交。後來車商在臉書刊登「自售HRV，2018年出廠，一手車無事故碰撞」（無事故通常指無交通事故，非不實訊息）等訊息，以54萬車價在網路銷售，結果被張男買走，張男入手後發現裡面有屍臭味，車商辯稱前車主拿來載運生鮮和養狗才有臭味，但張男查出該車前車主在裡面燒炭自殺。後來車商與張男和解，但仍因詐欺罪被判拘役30日。

這部「烤肉車」轉了兩手，流到彰化縣另一車商，謝男花50萬元買下，開了近一年後仍有屍臭味，他告彰化的車商詐欺，但車商說，謝男自稱八字重，不怕開到「烤肉車」，法官判車商無罪。

彰化一名車商說，事故車可以「驗出傷」，但「凶車」或「烤肉車」無法從外觀獲知，只能從警政系統資料查詢，但受限於《個人資料保護法》，警方不能非法查詢車主的資料，「司法院裁判書查詢系統」或臉書、IG都是可以使用的公共資源，但不是每一件都會有判決紀錄，車主能透過此管道查到，運氣算不錯。

