滑手機、恍神?北投小坪頂聯外道車禍翻車 撞斷路燈桿

新北市淡水小坪頂聯外道路，發生休旅車撞上逆向車輛後翻覆，還撞斷路邊燈桿。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水國華高爾夫球場旁、小坪頂地區聯外道路，今天上午驚傳翻覆車禍，46歲葉姓女子駕駛休旅車往北投方向行駛，撞擊對向車道，陳姓男子駕駛的轎車，再向前撞倒路燈桿後翻覆，葉女一度受困車內，隨後自行脫困；警方排除雙方酒駕，初判葉女操控不慎，不排除恍神、滑手機釀禍，這起車禍一度造成小坪頂往來淡水、北市通行受阻，一個半小時後排除，車禍肇因、責任歸屬仍待調查釐清。

淡水警方今天上午8時許獲報，新北市淡水區小坪頂路近稻香路，往北投方向，傳出一輛休旅車擦撞對向車輛後，連撞路燈桿翻覆意外。

警方到場，發現46歲葉女駕駛休旅車，沿小坪頂路往台北市北投方向行駛，疑因操作不慎，與對向車道57歲陳男駕駛的擠車碰撞，葉女車輛再往前衝，撞斷路燈桿後側翻，佔用雙向8公尺的雙向車道，小坪頂地區到淡水、台北市間交通一度受阻。

警方對雙方駕駛酒測值都為0，警方在場疏導交通，通知拖吊車到場拖吊，9時33分完成清理作業，雙向交通恢復順暢，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

