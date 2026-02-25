老翁洗澡後倒地命危 「雙重電擊」成功救回返家過年

王大維醫師表示，所謂AED貼片的VC貼法，是將原本「右上、左下」的前胸貼片位置，改為「前胸、後背」配置，以改變電流向量。（新竹縣消防局提供）

農曆年前，新竹縣湖口鄉一名78歲老翁洗完澡後突然倒地、不省人事，家屬驚慌之餘立即撥打119求救，救護義消戴延龍第一時間趕赴現場搶救，消防人員持續高品質CPR並連續電擊5次，緊急送醫後採取「雙重電擊」，電擊瞬間老翁肢體出現反應，後續經住院治療與休養，近日已康復出院，平安返家與家人團圓過年。

新竹縣消防局表示，1月21日晚間6時29分接獲報案，指湖口鄉一名78歲男子洗澡後突然倒地、不省人事。因轄內救護車均已出勤，立即調派鄰近新豐分隊支援。新豐消防分隊隊員蘇子哲、廖勝煌、徐名里等3人火速趕抵現場時，已見有人持續為患者施作CPR；經了解，為湖口消防分隊救護義消戴延龍接獲「聽見AED」派遣後，率先到場協助搶救。

蘇子哲等人隨即接手急救流程，使用AED監測心律，持續高品質CPR，並同步給氧、建立呼吸道及施作骨針等處置。患者現場連續電擊5次後，立即送往湖口仁慈醫院急救。

抵達急診室後，急診醫師、同時也是消防局醫療指導醫師的王大維聽取病況說明，發現患者仍反覆出現可電擊之心室顫動（VF）。眼見患者身上仍貼有消防隊的AED貼片，王大維靈機一動，決定結合院內AED，嘗試「雙重電擊」。兩台設備同步去顫電擊後，患者肢體立即出現明顯反應，團隊士氣大振，隨即給予進一步藥物與後續處置。經轉院治療與住院休養，近日已康復出院，平安返家與家人團圓過年。

王大維表示，此案充分展現從現場、救護車到醫院端的無縫接軌，為頑固型心律不整患者爭取寶貴生機。

消防局長陳中振表示，自今年1月1日起，由王大維醫師主導啟動「雙重電擊」研究計畫，期望進一步提升院外心跳停止患者的存活率與預後表現。

王大維醫師輪流至各分隊說明研究目的及AED貼片的使用方式。（新竹縣消防局提供）

王大維醫師表示，有些小技巧可以幫助患者翻身，讓AED貼片更快速完成。（新竹縣消防局提供）

這起出勤救護的新豐分隊廖勝煌（左起3人）、蘇子哲以及徐名里。（新竹縣消防局提供）

第一時間趕赴現場的湖口救護義消戴延龍（左）平時相當認真，連續2年獲得績優義消縣長獎肯定。（新竹縣消防局提供）

