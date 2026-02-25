塑料姐妹? 美容公司董座疑介入閨蜜婚姻 挨駡「北港香爐」提告討公道

陳姓女子懷疑吳姓女閨蜜介入婚姻，發文駡她「北港香爐」遭判刑。示意圖（資料照）

某知名美容公司吳姓女董座疑介入陳姓女閨蜜的婚姻，陳女氣不過，在臉書發文痛駡她是「北港香爐」，吳女不甘被胡亂指控，提告替自己討公道；陳女雖否認發文，但仍被法官依加重誹謗罪判拘55日，得易科罰金。

判決指出，陳、吳兩女是交往10幾年的閨蜜，但陳女意外發現，老公疑似出軌，且出軌對象竟是吳女，陳女氣不過，在臉書發文痛駡吳女是「北港香爐」，還說「不要臉，連閨蜜的先生你也要」、「我先生跟你六年，兩個人愛得死去活來，最後說你不認識我」、「我是她的閨蜜，而我先生是她的最愛」。

陳女發文駡完不過癮，還去吳女的公司臉書留言「裡外不是人，跟閨蜜的先生相好」，還加碼嗆聲「北港香爐為何不敢回臭八」，陳女不甘被胡亂指控，報警提告。

高雄地方法院審理時，陳女否認發文，辯稱自己的手機曾借給菲律賓女助理使用，又推稱是聽到親友間在討論陳文茜節目，她剛好有看到「北港香爐」這個詞，但不是在駡吳女；法官認為，即使陳女懷疑吳女與其配偶之關係，當知謹言慎行、理性處理，加上她供述前後不一，因此不採信她的說詞，依加重誹謗罪判拘55日，得易科罰金，可上訴。

