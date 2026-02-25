為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    塑料姐妹? 美容公司董座疑介入閨蜜婚姻 挨駡「北港香爐」提告討公道

    2026/02/25 10:49 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓女子懷疑吳姓女閨蜜介入婚姻，發文駡她「北港香爐」遭判刑。示意圖（資料照）

    陳姓女子懷疑吳姓女閨蜜介入婚姻，發文駡她「北港香爐」遭判刑。示意圖（資料照）

    某知名美容公司吳姓女董座疑介入陳姓女閨蜜的婚姻，陳女氣不過，在臉書發文痛駡她是「北港香爐」，吳女不甘被胡亂指控，提告替自己討公道；陳女雖否認發文，但仍被法官依加重誹謗罪判拘55日，得易科罰金。

    判決指出，陳、吳兩女是交往10幾年的閨蜜，但陳女意外發現，老公疑似出軌，且出軌對象竟是吳女，陳女氣不過，在臉書發文痛駡吳女是「北港香爐」，還說「不要臉，連閨蜜的先生你也要」、「我先生跟你六年，兩個人愛得死去活來，最後說你不認識我」、「我是她的閨蜜，而我先生是她的最愛」。

    陳女發文駡完不過癮，還去吳女的公司臉書留言「裡外不是人，跟閨蜜的先生相好」，還加碼嗆聲「北港香爐為何不敢回臭八」，陳女不甘被胡亂指控，報警提告。

    高雄地方法院審理時，陳女否認發文，辯稱自己的手機曾借給菲律賓女助理使用，又推稱是聽到親友間在討論陳文茜節目，她剛好有看到「北港香爐」這個詞，但不是在駡吳女；法官認為，即使陳女懷疑吳女與其配偶之關係，當知謹言慎行、理性處理，加上她供述前後不一，因此不採信她的說詞，依加重誹謗罪判拘55日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播