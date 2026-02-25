遊艇載客出海擱淺毀損珊瑚礁 船長及船公司判賠

海底珊瑚是墾丁國家公園珍貴生態資源。示意照。（資料照）

喬姓船長駕駛遊艇搭載遊客出海卻發生擱淺，造成海底珊瑚礁受損，墾丁國家公園管處理處認為遊艇擱淺處為國家公園範圍，且珊瑚屬國有財產，為此向喬姓船長及遊艇公司提告求償，屏東地院簡易庭判賠29萬7622元，遊艇公司不服，認為遊艇擱淺屬不可抗力因素，且吃水深度不足以損毀珊瑚，故上訴請求撤銷原判決，屏東地院合議庭認為墾管處求償有理，原審判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞。

喬姓船長多年前載客從恆春後壁湖漁港出港後不久，因機械故障失去動力擱淺，造成珊瑚受損面積達20.6平方公尺，墾管處以每年每平方公尺120美元為計算基準，向喬男及遊艇公司求償38萬4057元，屏東地院簡易庭依全案情狀及珊瑚復育時間折算後，判處喬男及遊艇公司應賠償29萬7622元。

喬男不服，認為該遊艇由所屬公司委外保養維修，他並無參，且遊艇引擎熄火，並非人為因素，屬機械故障，墾管處向他求償實屬無理。遊艇公司則主張，該遊艇因不可抗力因素導致引擎熄火故障，且吃水深度僅1.34米，不可能毀損該海域水深為2.3至2.8米的珊瑚，墾管處求償自屬無據。

墾管處表示，該處當時曾派員勘查遊艇舶擱淺情形，潛水人員向四周區域來回勘查海底生態遭受遊艇撞擊破壞情形，紀錄當時遊艇直接座落在海底上的現況，有船底拖行海底呈現帶狀以及船槳破壞海底礁石等情形，船體載浮載沉過程中沿途碰撞珊瑚，最終離擱淺處所在位置離撞擊點約有45公尺，該區域部分珊瑚有破損、折斷或傾覆情形，屬物理受外力所產生的新痕跡。

