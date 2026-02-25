對同事妻伸狼爪猥褻竟拗吃藥夢遊 渣男判11月須入獄

李姓男子涉對前同事的妻子襲胸、二度猥褻，台南地院合併判他須入獄的十一月刑期。（資料照示意圖，與本案人物無關）

對朋友妻不可欺竟成了不客氣！李姓男子在台南1位公司前男同事的住處，見同事的妻子小霜獨自坐在2樓客廳，他涉對小霜伸狼爪、強拉上衣摸吸胸部，聽到小霜女兒打開房門才罷手；後又尾隨小霜到1樓洗手台處從後方環抱女方。台南地院依兩個強制猥褻罪合併判李男須入獄的11月刑期。

檢警調查，李男與小霜（化名）的丈夫是公司前同事朋友的關係，後來小霜丈夫過世。2024年6月15日晚間10點許，李男在這位前同事的家裡、看見小霜1人獨自坐在2樓客廳，居然萌生邪念。

李男先強壓在小霜身上、把她的上衣與內衣往上拉，撫摸並吸吮胸部猥褻，待聽到小霜的女兒打開房門，他才住手。沒想到李男食髓知味、又尾隨小霜到1樓洗手台處，從後方環抱對方，小霜用手頂開後，李男仍再次環抱猥褻，適時，小霜的女兒與男友從外購物返家，李男才縮回狼爪。

對此，李男否認對小霜強制猥褻，他辯稱有吃安眠藥、會夢遊，不知道不清楚當時發生什麼情況！

但小霜的丈夫證稱，有目睹李男在住家1樓環抱他的妻子；小霜的女兒也說，當晚在2樓客廳，李男有抱著她母親，母親衣服不是很整齊、有被掀開過的痕跡，且母親有掙扎、推開李男的動作，其後李男也在1樓洗手台處從後抱住她母親。

台南地院法官考量李男在檢警偵訊階段否認犯行、到法院開庭時改口認罪，但迄今未與被害人達成和解或給予賠償，因此依兩個強制猥褻罪合併判他11月刑期，還可上訴。

