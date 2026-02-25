北市清晨廂型車衝人行道！駕駛不治 路人2傷

52歲的吳姓男子，今日清晨5時49分許駕駛廂型車行經台北市文山區景興路時，車輛突然因不明原因失控。（記者鄭景議翻攝）

52歲的吳姓男子，今日清晨5時49分許駕駛廂型車行經台北市文山區景興路時，車輛突然因不明原因失控，逆向直接衝入對向人行道，當場撞飛2名路過行人。吳男被救出時傷勢嚴重，經送醫搶救後於今日上午宣告不治；遭撞的1男1女則有骨折及全身擦挫傷，所幸目前暫無生命危險。

文山二分局警方調查，吳姓男子今日清晨駕駛廂型車沿景興路北往南方向行駛。當車輛行經景興路256號對面時，廂型車因故突然失控並向左偏移，整輛車直接逆向衝入對向人行道，車頭迎面撞上正在路旁聊天的50歲宋姓男子及54歲龔姓女子，隨後撞擊路側設施才停下。

救護人員抵達現場時，發現吳姓駕駛受困車內且傷勢極度嚴重，立即將其送往萬芳醫院急救，但仍因傷重於上午7時27分宣告搶救無效死亡。另外2名遭波及的行人，宋男臉部骨折且四肢多處擦挫傷，龔女則為全身多處擦挫傷，2人被送往慈濟醫院救治，目前傷勢穩定，無生命危險。

警方隨後在現場拉起封鎖線進行採證，並調閱周邊監視器畫面釐清案發經過。警方指出，現場已完成拍照與測繪紀錄，針對駕駛是否有酒駕或因疾病導致失控，將待後續血液檢測報告與相驗結果釐清。全案目前已依規定處理成案，後續將送往交通警察大隊進行分析研判。

