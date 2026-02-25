為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市清晨廂型車衝人行道！駕駛不治 路人2傷

    2026/02/25 10:25 記者鄭景議／台北報導
    52歲的吳姓男子，今日清晨5時49分許駕駛廂型車行經台北市文山區景興路時，車輛突然因不明原因失控。（記者鄭景議翻攝）

    52歲的吳姓男子，今日清晨5時49分許駕駛廂型車行經台北市文山區景興路時，車輛突然因不明原因失控。（記者鄭景議翻攝）

    52歲的吳姓男子，今日清晨5時49分許駕駛廂型車行經台北市文山區景興路時，車輛突然因不明原因失控，逆向直接衝入對向人行道，當場撞飛2名路過行人。吳男被救出時傷勢嚴重，經送醫搶救後於今日上午宣告不治；遭撞的1男1女則有骨折及全身擦挫傷，所幸目前暫無生命危險。

    文山二分局警方調查，吳姓男子今日清晨駕駛廂型車沿景興路北往南方向行駛。當車輛行經景興路256號對面時，廂型車因故突然失控並向左偏移，整輛車直接逆向衝入對向人行道，車頭迎面撞上正在路旁聊天的50歲宋姓男子及54歲龔姓女子，隨後撞擊路側設施才停下。

    救護人員抵達現場時，發現吳姓駕駛受困車內且傷勢極度嚴重，立即將其送往萬芳醫院急救，但仍因傷重於上午7時27分宣告搶救無效死亡。另外2名遭波及的行人，宋男臉部骨折且四肢多處擦挫傷，龔女則為全身多處擦挫傷，2人被送往慈濟醫院救治，目前傷勢穩定，無生命危險。

    警方隨後在現場拉起封鎖線進行採證，並調閱周邊監視器畫面釐清案發經過。警方指出，現場已完成拍照與測繪紀錄，針對駕駛是否有酒駕或因疾病導致失控，將待後續血液檢測報告與相驗結果釐清。全案目前已依規定處理成案，後續將送往交通警察大隊進行分析研判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播