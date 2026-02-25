為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖馬公鎖港杭灣發現焦屍 證實為失蹤張姓男子

    2026/02/25 10:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公鎖港杭灣附近草叢，發現一具焦屍。（民眾提供）

    馬公鎖港杭灣附近草叢，發現一具焦屍。（民眾提供）

    馬公鎖港安檢所今（25）日上午進行車巡勤務，在鎖港杭灣海岸線附近草地，發現燒草痕跡，趨前探視之後，竟在草堆中看見焦屍，轄區鎖港派出所員警趕往處理，證實為昨（24）日報案協尋失蹤的張姓男子（56年次、鎖港人），已報請澎湖地檢署相驗中。

    馬公警分局調查指出，張姓男子昨日向家人表示，要前往馬公第二衛生所看病，旋即自行騎車離家，但卻遲遲未返家，家屬在昨日下午向轄區鎖港派出所報案，鎖港派出所受理後，立即派員協尋，並調閱鎖港至馬公第二衛生所沿途監視器，但都未有所獲，晚間通報各友軍單位協尋。

    馬公鎖港安檢所人員，今日上午進行車巡勤務時，在鎖港杭灣附近海岸線草地，發現燒草痕跡，其中赫然有1具焦屍，身上遭火吞噬，沒有身份證件，懷疑是昨天鎖港派出所通報協尋的張姓男子，轄區鎖港派出所派員前往現場，由現場遺留的機車，家屬卻認為張姓男子騎乘的機車，初步證實焦屍的身份。

    警方已封鎖現場，並通報澎湖地檢署檢察官到場相驗，釐清是否有他殺之嫌，因張姓男子罹病多時，並有些微失智症，是否久病厭世，也是釐清的重點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播