澎湖馬公鎖港杭灣發現焦屍 證實為失蹤張姓男子

馬公鎖港杭灣附近草叢，發現一具焦屍。（民眾提供）

馬公鎖港安檢所今（25）日上午進行車巡勤務，在鎖港杭灣海岸線附近草地，發現燒草痕跡，趨前探視之後，竟在草堆中看見焦屍，轄區鎖港派出所員警趕往處理，證實為昨（24）日報案協尋失蹤的張姓男子（56年次、鎖港人），已報請澎湖地檢署相驗中。

馬公警分局調查指出，張姓男子昨日向家人表示，要前往馬公第二衛生所看病，旋即自行騎車離家，但卻遲遲未返家，家屬在昨日下午向轄區鎖港派出所報案，鎖港派出所受理後，立即派員協尋，並調閱鎖港至馬公第二衛生所沿途監視器，但都未有所獲，晚間通報各友軍單位協尋。

馬公鎖港安檢所人員，今日上午進行車巡勤務時，在鎖港杭灣附近海岸線草地，發現燒草痕跡，其中赫然有1具焦屍，身上遭火吞噬，沒有身份證件，懷疑是昨天鎖港派出所通報協尋的張姓男子，轄區鎖港派出所派員前往現場，由現場遺留的機車，家屬卻認為張姓男子騎乘的機車，初步證實焦屍的身份。

警方已封鎖現場，並通報澎湖地檢署檢察官到場相驗，釐清是否有他殺之嫌，因張姓男子罹病多時，並有些微失智症，是否久病厭世，也是釐清的重點。

