垃圾車彈射擊落婦人？竹東鎮公所：是驚嚇跌倒

新竹縣竹東鎮清潔隊23日晚間執行清運，群眾正上前丟垃圾包時，後尾斗突然脫落，1名婦人嚇到當場往後跌倒送醫。（民眾提供）

新竹縣竹東鎮清潔隊一輛垃圾車前天（23日）晚間執行清運時，當鎮民靠近丟垃圾時，垃圾車後尾斗突然脫落彈起，1名婦人應聲跌倒，後腦勺著地緊急送醫，一度進入加護病房觀察；竹東鎮公所表示，鎮長郭遠彰第一時間前往醫院慰問，全案已啟動保險機制，並強調婦人不是被後尾斗打到、是被掉落的後尾斗嚇到。

有民眾在網路社群分享這起意外事件的影片，稱「竹東清潔隊的垃圾車後尾斗跳起來打到人，受傷民眾在加護病房治療」，同時也提醒大家丟垃圾一定要特別注意，不要離垃圾車太近，真的很危險！有網友留言推測，可能是垃圾車尾門未確實勾妥，導致作業時因壓力過大彈開，質疑是否事前檢查不足。

竹東鎮公所主秘黃至銓證實確有其事，他表示，春節連假收假23日清潔隊執行清運，家戶垃圾量相當大。公所初步研判，由於當時的垃圾量過大，後尾斗經垃圾擠壓不堪重量負荷，因而造成機件脫鉤掉落，讓正在丟垃圾的婦人當場被嚇到。

黃至銓澄清說，該名婦人並沒有被後尾斗打到，而是婦人被掉落的後尾斗嚇到，往後退時跌倒，後腦勺著地，並因為疑似有腦震盪症狀，一度進加護病房觀察，目前則已轉到一般病房。

竹東鎮公所表示，鎮長郭遠彰獲悉訊息，第一時間即前往醫院關心、慰問婦人，積極與家屬溝通，也指示公所啟動執行公務保險機制，後續會全力協助處理，全面檢視垃圾車的車體狀況並強化清潔人員的操作安全。

婦人往後跌倒，民眾圍上前關心。（民眾提供）

