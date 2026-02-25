正妹被朋友拉去陪陌生人續攤 KTV廁所遭2男「四手聯彈」

高雄一名正妹陪友人到KTV續攤，竟遭兩名男子帶至公廁侵犯。示意圖（資料照）

正妹小柔（化名）和朋友到音樂酒吧放鬆，接著被朋友拉去陪陌生人到KTV續攤，嚴姓男子竟先將她騙出包廂，帶至公共廁所上下其手，同行的葉姓男子也尾隨進入廁所，嚴、葉兩人伸出狼爪在她身上遊移，小趁機逃離後向友人哭訴，事後報警時，嚴、葉兩人否認犯行，但仍被法官依妨害性自主罪各判徒刑4年4月和3年1月。

判決指出，2023年1月15日凌晨，小柔和友人到苓雅區某音樂酒吧喝酒放鬆，她與多名酒客相約一起去附近KTV唱歌續攤，小柔原本不想去，但礙於同行友人興致勃勃，也只好勉強前往。

請繼續往下閱讀...

一群人到KTV後，小柔一個人窩在包廂角落，嚴姓男子將她騙出包廂後，帶到廁所內開始對小柔伸出狼爪，小柔一直反抗，但礙於嚴男人高體壯，只能被迫屈服在他的淫威下；不知過了多久，廁所傳來敲門聲，小柔以為等來「 救星」，沒想到嚴男開門後，將酒吧同行的葉男迎進廁所，兩男聯手在小柔身上「四手聯彈」，嚴男甚至用手指侵犯小下體。

小柔趁廁所門沒關緊時趕快奪門而出，回到包廂後，小柔看到朋友正在唱歌，她等朋友唱完歌後才趕緊拉著朋友離開KTV並報警，沒想到嚴、葉兩人否認犯行，還在法院審理時，認為受害人怎麼不在第一時間求援，反而等到友人唱完歌才說出遇害的事。

小柔的律師痛罵他們逼著小柔要扮演一般人期待的「完美被害人」，讓小柔一方面要在法庭上回憶自己被害過程，另一方面又要擔心自己作證時，會不會因為說錯話而讓自己提告的可信度遭受質疑，此情不僅傷害小柔，更是社會上許多受到性侵害被害人面臨的困境，造成諸多被害人不敢提告的重要原因。

法官綜合相關事證後，不採信嚴、葉兩人的說詞，公訴檢察官也認為被告2人犯後不知悔改，矢口狡辯，對小柔造成二度傷害，犯後態度甚劣，因此法官依犯強制性交罪判嚴男徒刑4年4月、葉男犯二人以上共同強制猥褻罪判徒刑3年1月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法