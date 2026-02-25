為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抓到了！男子涉嘉縣多起竊案 警方拘提嘉檢收押

    2026/02/25 10:09 記者王善嬿／嘉義報導
    項姓男子涉中埔2起汽車竊盜案，警方循線在雲林將他拘提到案。（警方提供）

    項姓男子涉中埔2起汽車竊盜案，警方循線在雲林將他拘提到案。（警方提供）

    嘉義縣近期發生多起竊盜案，警方追查，發現去年10月甫出獄的治安顧慮人口項姓男子涉案，其中涉及中埔鄉2起汽車竊盜案，車主損失金額達5萬餘元，中埔警分局警方日前到雲林縣將他拘提到案，近日移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲押獲准。

    中埔警分局日前獲報，有汽車車主放置車內的財物遭人竊走，立即組專案小組調閱、分析相關資料，鎖定被列為治安顧慮人口的項男；項男為防警方追捕，居無定所，警方追出他藏匿於雲林縣某間旅館，23日持嘉檢檢察官核發拘票將其拘提到案，查獲安非他命4包、吸食器、手機等證物。

    警方調查，項男涉及的2起汽車財物竊盜案，都是趁車主忘記或未注意將車門上鎖時，潛入車內搜刮車內的現金、手機等財物，導致2案的車主損失金額達5萬8197元。

    警方調查，項男除在中埔行竊，還涉及嘉縣其他鄉鎮竊案，警詢後，依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦，檢方複訊後收押。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲現金、毒品等證物。（警方提供）

    警方查獲現金、毒品等證物。（警方提供）

