    首頁 > 社會

    金融機構前完美免費車位夢碎！他過年後慘收罰單

    2026/02/25 10:07 記者劉曉欣／彰化報導
    春節期間停放在金融機構前方，沒有紅線與黃線，民眾原本認為是完美又免費停車位。（民眾提供）

    鹿港小鎮春節期間一位難求，有民眾把車子停放在春節期間休假的金融機構前方，心想沒有紅線、黃線，真是太完美了。沒想到卻被檢舉開單，理由是在交叉路口十公尺內停車，讓完美免費車位夢碎！

    民眾表示，為了在春節期間停到「合法又免費」的停車位，終於讓他找到金融機構前方道路，因為春節期間也休假，他認為再也沒有更完美的免費車位了，把車停好後心想可以安心過年，沒想到，一過完年就收到罰單了。

    民眾指出，他以為的完美停車位，被檢舉是在交叉路口十公尺內停車，讓他違反道交條例，必須開罰900元，他認為早知道就去找付費停車位，至少不會一過完年，就接到罰單，讓心情好差。

    鹿港警分局表示，這是民眾檢舉，員警到場經過科學儀器採證所開出的罰單，交叉路口十公尺不得停放車輛，不是只有大馬路，包括巷子都算。

    春節期間停放在金融機構前方，沒有紅線與黃線，民眾還是收到罰單。（民眾提供）

    春節期間停放在金融機構前方，沒有紅線與黃線，卻被檢舉開單。（民眾提供）

