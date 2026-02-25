台中7旬婦為愛沖昏頭 急買點數卡險噴13萬

員警趕赴超商勸阻。（民眾提供）

台中北區一名75歲郭姓阿嬤前天衝進超商，開口就要購買高達13萬元的Apple點數卡，金額之大、神情又顯得急切，引起店員警覺，懷疑恐遭詐騙，立即通報警方到場協助，原來阿嬤陷入「假交友真詐財」陷阱，所幸在警員與店員聯手勸說下，及時踩煞車，成功保住積蓄。

第二分局文正派出所於23日晚間9時許接獲超商店員通報，巡佐洪佳碩與警員張庭輔火速趕抵現場，起初郭婦語帶保留，只說「幫朋友一個忙」，不願多談細節，員警耐心關懷，她才鬆口表示，在教會認識一名男子，對方自稱帳戶遭警示凍結，急需購買禮品卡「解鎖資金」，日後就能歸還款項，還不斷噓寒問暖、表達情意，讓她深信不疑。

員警一聽便察覺這是典型的愛情詐騙話術，然郭婦仍替對方辯護，擔心「誤會好人」，甚至打算若被勸阻，就改到其他門市購買，為避免她轉往他處受騙，員警決定留在現場陪伴，從實際案例談起，逐一拆解詐騙手法，在詼諧卻溫柔的引導下，郭婦終於願意打開手機對話紀錄，員警當場指出對方說詞與常見詐騙劇本高度吻合，她這才恍然大悟，神情從遲疑轉為震驚，打消購買點數卡念頭，不斷向警方與店員道謝。

第二分局長鍾承志提醒，「愛情不分年齡，但詐騙也不分對象」，提醒晚輩應多花時間陪伴家中長輩，給予情感支持與即時協助，避免長者因渴望關心而誤入詐騙陷阱。警方也將持續與超商等通路合作，全力守護民眾的血汗錢。

經員警耐心勸說，郭婦才打消購買點數卡念頭。（民眾提供）

