北市文山區餐廳離奇命案 店家聲明：員工為人和善、莫過度揣測

台北市文山區木新路餐廳「成家小館」員工昨（25）上午開店時，發現資深店員臥倒在冷凍冰櫃門口，已失去生命跡象。因案件尚未完成調查，尚不明朗，外界有許多揣測。店家今日也在木柵社團發布聲明，表示第一時間已聯繫家屬，也全力配合警方調查。此外，為保護逝者隱私，店家呼籲避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

店家聲明寫道，一名資深員工於店內不幸離世，對於這起悲劇，全體同仁深感哀痛，已在第一時間聯繫家屬，並全力配合警方調查。而關於部分媒體對事件起因的揣測，特此說明：

1. 全力配合調查：案發後，店家已主動提供相關監視影像及資料。該員工為人和善，與同事相處融洽，警方已排除此事件與其在本店的工作內容、職場環境有關。

2. 保護逝者隱私：基於對逝者及其家屬的尊重，懇請各界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

3. 員工心理支持：事件發生後，已暫停營業進行內部整頓。包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康。

4. 善後與關懷：正全力協助家屬處理後續事宜並提供實質幫助，視情況提供經濟支援如喪葬費用及持續關懷家屬。

店家也說，創立以來，一直將夥伴視為家人。發生憾事，深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。未來，將更加關注員工的工作與生活平衡，建立更完善的職場環境。再次感謝各界的關心與體諒。

文山區華興里里長陳峙穎也在貼文底下留言，「店家已發布公開聲明，亂洗負評、臆測者可以停止了。任職數十年如家人般的老員工發生如此憾事，肯定很難受，希望大家給予店家全體同仁一些空間處理後續，也避免對逝者家屬造成更多傷害。」他也補充，「自己認識的成家小館，過去陳老闆初一十五都會到忠順廟拜拜，支持公益推動出錢出力不遺餘力，老闆娘比較不熟悉但看了許多木柵民眾留言，大多都是給予正面評價。」同時期望早日度過難關。

