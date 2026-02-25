愛犬亂動⋯家門鑰匙掉落水溝 龍潭警巧手解圍助婦返家

鄭姓婦人因愛犬拉動牽繩⋯家門鑰匙掉落水溝，龍潭警巧手解圍助婦返家。（警方提供）

桃園市龍潭區一名60歲鄭姓婦人日前牽著寵物犬外出散步返家時，在開門瞬間因愛犬突然拉動牽繩，導致手中鑰匙不慎掉落，剛好滑入水溝蓋孔洞內，進不了家門。

龍潭警分局今（25）日表示，當天適逢大年初五，多數鎖匠仍休息聯繫不上，家中僅剩鄭婦一人，在無計可施下，只能愁容滿面地坐在家門口苦等。所幸聖亭派出所所長鄭榮捷、警員吳昆達及張銘恩於巡邏經過及時伸出援手，成功化解這場小意外。

3警當天下午執行巡邏勤務，途中發現鄭婦牽著寵物犬愁容滿面地坐在路旁，經主動上前關心。鄭婦表示，年假期間帶著愛犬散步返家時，發生鑰匙掉入水溝的窘境，致電多家鎖匠不是無人接聽，就是表示休息中，無奈之下只能坐在家門口苦等。

警員吳昆達聽完之後靈機一動，利用現場曬衣架改製成長鉤，與警員張銘恩分工合作，一人負責照明、一人小心勾取，經過幾次嘗試後，順利將鑰匙從水溝蓋孔洞勾出。鄭婦見家門鑰匙失而復得，開心得跳起來鼓掌，直呼「警察先生真棒，太感謝你們了！並笑著責備愛犬，以後媽媽開門你不要亂動喔」！

龍潭警分局分局長施宇峰提醒，民眾出門在外，應妥善保管隨身物品，尤其帶著寵物時，更要留意寵物及牽繩動向，以避免意外情形發生。若遇突發狀況，可立即向警方求助，警方除了努力維護治安與交通，也會在第一時間伸出援手，協助民眾排除急難，營造更友善宜人的居住環境。

