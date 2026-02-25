彰化代書勾結詐團騙走男子500萬 下場曝光

代書與詐團勾結，詐500萬元，判2年4月。（資料照）

彰化蔡男誤入詐團圈套，對方假冒保險公司人員、警官、檢察官稱他詐領保險金，必須查扣財產，還介紹林姓代書幫他脫產借款500萬，蔡男交付30萬給林姓代書，才知自己遭詐騙。林姓代書被依加重詐欺起訴，該案經彰化地院審理，林姓代書自稱「清清白白」，但法官認定他跟詐團勾結，判處2年4月徒刑，並沒收30萬犯罪所得。

判決書指出，被害人蔡男2019年12月間接獲詐團電話，告知其涉入詐領保險金案，要他主動到警察局報案，不久就接到假警官、檢察官的電話，檢察官告知要查扣其財產，並以LINE透過人介紹林姓代書給蔡，對方表示，可以協助財產轉移，並依房子的價值貸款500萬元。

蔡男一路被耍得團團轉，自己聯絡林姓代書，林以不動產抵押借款的方式，協助蔡男向陳姓、汪姓等詐團成員借得500萬元。蔡交付30萬介紹費給林男，再拿400萬元現金至「彰化市成功公園」交付贓款給黃姓車手。

林姓代書矢口否認有何加重詐欺取財之犯行，辯稱，他當時從事房地產業務，到處放廣告，到處拜訪，透過中間人介紹才介入蔡男的案件，他不知道中間人是詐騙集團。

檢方掌握黃姓中間人將蔡男所欲貸款之不動產資料傳送予金主評估的拍照截圖，亦有中間人與金主之間LINE對話紀錄，被告早在被害人提供資料前，即已取得被害人所欲借貸之不動產相關資料，並將該等資料透過中間人轉傳給金主評估可貸款之金額，被告顯然不是在不知情的情況下與詐欺集團接觸，可見被告以代書之專業，對被害人施用詐術並參與其中。因此判處2年4月，並沒收30萬的犯罪所得。

