    首頁 > 社會

    男開大貨車撞人肇逃 見義勇為駕駛和1物揪出父為子頂罪

    2026/02/25 09:06 記者陳鳳麗／南投報導
    兒子開父親的大貨車撞到人，車主父親想頂罪，證人、證據顯示林父非撞傷人的駕駛，南投地院將林父以頂替罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

    兒子開父親的大貨車撞到人，車主父親想頂罪，證人、證據顯示林父非撞傷人的駕駛，南投地院將林父以頂替罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣林姓男子開父親的大貨車，撞傷機車騎士未停，見義勇為的陳姓貨車駕駛接獲無線電通報攔下林的車，林父後來向警方聲稱是他開車，但陳姓貨車駕駛作證車上無林父，警方也發現車禍當時林父手機基地台位置在埔里，林父頂替罪難逃，南投地院法官判刑2月，緩刑2年，但要向公庫支付4萬元。

    林姓男子2024年10月5日下午，開父親的大貨車，行經投89線某路段，撞到廖姓機車騎士，廖男頭部等多處受傷，林男當時未停車，而有目擊的貨車司機打電話報案，並無線電呼叫，要大家注意林的大貨車車號，看到的話將他攔下。

    陳姓貨車駕駛發現林男的車在他後方，於是停車攔下林男的車，當時林男的弟弟在副駕駛座後方睡覺，林男表示不知有撞到人。

    廖姓機車騎士被送到醫院救治後，警方也打電話通知大貨車車主林父說明，林父跟警方承認車子是他開的，不知有撞到人，已到醫院探視傷者。

    林父幫兒子頂罪很快就被識破，見義勇為的陳姓貨車駕駛，作證時強調開車的是林姓男子，且當時車上只有他和在副駕駛座後方的年輕男子。

    警方也調林父手機連網紀錄，車禍當時林父的手機基地台位置是在埔里鎮，而非仁愛鄉的投89線路上，證人、證據會說話，林父才坦承是要幫兒子頂罪，南投地院近日以頂替罪名，判處林父有期徒刑2個月，緩刑2年，但要向公庫支付4萬元。

