不滿被開單！鐵工連2晚派出所前灑螺絲釘 害警輪胎遭刺破判刑6月

張姓鐵工不滿被開單，挾怨報復，連2晚在北苗派出所前道路灑螺絲釘。（資料照）

苗栗縣苗栗警分局北苗派出所前道路，散落大量螺絲釘，還害一名警員的車輛輪胎被刺破，經調查，竟是一名張姓鐵工交通違規被開單，心生不滿，連續2晚騎機車行經派出所前灑落，挾怨報復。張姓鐵工吃上妨害公眾往來安全罪，共2罪，被苗栗地方法院判處併應執行有期徒刑6個月。

北苗派出所羅姓警員於去年3月30日凌晨0點28分許，駕車到派出所時輪胎被刺破，起初也不知道是螺絲釘所致，隔天所內員警執行巡邏勤務才發現派出所前為公路段散落大量螺絲釘，經清理共計有65支。

請繼續往下閱讀...

警方調閱周邊監視器影像追查，發現張姓鐵工於3月29、30日連續2晚8點半許，騎機車行經北苗派出所前灑落，且查出張姓鐵工於3月29日下午1點半許，因交通違規經北苗派出所警員製單舉發，懷疑他挾怨報復，通知他到案說明。

張姓鐵工辯稱不是故意為之，稱案發那2天有人跟他約工作，就約在派出所隔壁，他把約60、70枚的螺絲釘放在口袋，剛好口袋破掉，螺絲釘就掉出來了。惟張姓鐵工之行為已影響公眾往來安全，警詢後將他送法辦，由苗栗地方檢察署起訴。

張姓鐵工於法庭上仍堅持並非故意，然法官參以他於警詢時供稱「我被警察開罰單，感到很不爽」等語，認定張姓鐵工因遭警員製單舉發而心有不滿，確有在北苗派出所前故意灑落螺絲釘洩憤之動機。

至於張姓鐵工辯稱於案發2天晚間分別騎機車至北苗派出所前，是與他人接洽工作；法官也認為，張姓鐵工卻未攜帶工作所需之相關工具，並將大量螺絲釘放置口袋而未置入適當收納盒內，再連續2天均恰巧因口袋破損而掉落大量螺絲釘，與常情有違，顯不足採。

法官認為，張姓鐵工是故意在北苗派出所前之道路灑落大量螺絲釘，且其行為極易造成交通事故，致生往來之危險，主觀上具有妨害公眾往來安全之犯意。認張姓鐵工犯妨害公眾往來安全罪，共2罪，各處有期徒刑4個月，併應執行有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

張姓鐵工吃上妨害公眾往來安全罪，共2罪，被苗栗地方法院判處併應執行有期徒刑6個月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法