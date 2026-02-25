為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    農曆春節期間施放爆竹煙火太吵 桃園消防接獲51起檢舉案

    2026/02/25 08:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市除夕到初六發生逾40起火警。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市除夕到初六發生逾40起火警。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    農曆春節施放爆竹煙火意見不一，從除夕到初六，桃園市消防局就接獲51件檢舉案，但多是勸導為主，尚無開罰紀錄，另統計除夕到初六發生逾40起火警，其中經調查因燃放爆竹煙火所引起的有8件，相較去年同期減少1件。

    春節期間各地鞭炮、煙火聲不斷，住宅區經常凌晨仍能聽到聲響，網路社群上民眾抱怨聲不斷，但也有民眾認為，年節期間施放爆竹煙火才有節慶感，今年春節桃園市實施年節放鞭炮管制原則，列為特定噪音管制區的52處人口稠密區，以及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺內，全天候都禁止施放鞭炮及煙火，但一般區域從除夕到初三、初九天公生、元宵節等日子，仍保留年節施放空間，僅凌晨2點到早上8點維持管制，避免影響民眾休息，違規者可依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰；另在高速公路、高架道路、捷運系統及其路權範圍3公尺內也禁止施放爆竹煙火，違者可依爆竹煙火管理條例第29條，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，今年桃園市就有民眾在國道2號下方施放煙火被檢舉，消防人員獲報到場時，施放者已離去。

    消防局表示，除夕到初六期間總計接獲51件民眾報案檢舉施放爆竹煙火，但尚未有開罰紀錄，統計除夕到初六發生火災數逾40起，經調查為燃放爆竹煙火引發的有8件，跟去年同期相比減少1件；此外，同時持續取締違法販賣爆竹煙火案件，除夕到初六年節期間也查獲1起違法販賣，各類爆竹總重量100公斤，對業者祭出6萬元裁罰。

