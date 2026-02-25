為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄大寮毒駕衝撞警車 攔腰撞斷電桿男女就逮

    2026/02/25 07:45 記者洪臣宏／高雄報導
    電線桿被攔腰撞斷。（民眾提供）

    電線桿被攔腰撞斷。（民眾提供）

    高雄市林園分局今（25）日凌晨1時許在大寮區攔查蛇行可疑車輛，未料該車拒絕受檢，並衝撞警車試圖逃逸，該車最後自撞電線桿，陳姓男駕駛與郭姓女乘客受傷，插翅難飛，警方在車內查出依托咪酯電子煙油，陳男被快篩出毒品陽性反應，警方依法究辦。

    林園分局1時15分接獲通報，在大寮區光明路一段、新厝路口有轎車蛇行，疑似酒駕，立即派遣線上警網前往查處。員警到場發現該部轎車便立即鳴笛要求停車受檢，惟該車駕駛拒不配合，撞擊警方巡邏車輛後仍一路逃逸，至光明路三段722號前失控自撞路邊電桿才停下，電桿被攔腰撞斷，現場一片狼藉。

    警方初步了解，車內共2人，分別為駕駛35歲陳姓男子及乘客32歲郭姓女子，陳男稱因害怕警方攔查而拒檢逃逸，自撞路邊電桿後2人均有受傷，意識清楚，警方協助送醫治療後暫無大礙。

    警方對該部自小客車進行檢視，於車內發現依托咪酯電子煙油，另對陳男進行酒精反應測試、毒品唾液快篩等檢測，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請高雄地檢署偵辦。

    轎車自撞電線桿才停下。（民眾提供）

    轎車自撞電線桿才停下。（民眾提供）

    男子涉嫌毒駕衝撞警車，且自撞電線桿。（民眾提供）

    男子涉嫌毒駕衝撞警車，且自撞電線桿。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播