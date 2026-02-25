高雄大寮毒駕衝撞警車 攔腰撞斷電桿男女就逮

電線桿被攔腰撞斷。（民眾提供）

高雄市林園分局今（25）日凌晨1時許在大寮區攔查蛇行可疑車輛，未料該車拒絕受檢，並衝撞警車試圖逃逸，該車最後自撞電線桿，陳姓男駕駛與郭姓女乘客受傷，插翅難飛，警方在車內查出依托咪酯電子煙油，陳男被快篩出毒品陽性反應，警方依法究辦。

林園分局1時15分接獲通報，在大寮區光明路一段、新厝路口有轎車蛇行，疑似酒駕，立即派遣線上警網前往查處。員警到場發現該部轎車便立即鳴笛要求停車受檢，惟該車駕駛拒不配合，撞擊警方巡邏車輛後仍一路逃逸，至光明路三段722號前失控自撞路邊電桿才停下，電桿被攔腰撞斷，現場一片狼藉。

警方初步了解，車內共2人，分別為駕駛35歲陳姓男子及乘客32歲郭姓女子，陳男稱因害怕警方攔查而拒檢逃逸，自撞路邊電桿後2人均有受傷，意識清楚，警方協助送醫治療後暫無大礙。

警方對該部自小客車進行檢視，於車內發現依托咪酯電子煙油，另對陳男進行酒精反應測試、毒品唾液快篩等檢測，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請高雄地檢署偵辦。

轎車自撞電線桿才停下。（民眾提供）

男子涉嫌毒駕衝撞警車，且自撞電線桿。（民眾提供）

