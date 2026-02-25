大樓保全暗戀大5歲女住戶 百通訊息奪命連環叩慘了

知名大樓保全人員涉嫌傳訊息騷擾女住戶，被橋頭地院判刑。（情境照）

碩士畢業的某知名大樓鍾姓保全，對大她5歲女住戶情有獨鍾，騷擾對方被判刑後，仍死纏爛打，涉嫌接連傳送訊息、撥打百通電話，被橋頭地院依違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役50天，得易科罰金。

據了解，2021年7月至2022年2月間，被告鍾男任職北高雄某大樓保全，暗戀大他5歲的住戶A女，被對方發現舉止有異，乃在2022年3、4月間，兩度回覆並提醒他不要與其聯繫，但鍾男卻置之不理，經A女提起告訴，被高雄高分院判處拘役75天定讞，得易科罰金。

不料，鍾男仍然不死心，持續騷擾A女，自2023年8月13日起，至隔年3月6日止，涉嫌傳送騷擾訊息74則，撥打電話26通（未接通），A女不堪其擾，再度向警方報案後，鍾男被依違反跟蹤騷擾防制法，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官調查，據A女提出鍾男騷擾訊息，如：「～我明晚想去公園走走……因為七夕情人節……妳要陪我嗎？」、「～妳願不願意嫁給我……請不要讓我自閉太久想妳……」、「愛妳……對妳負責……雖然妳大我5歲以上……卻是我心中的美女姐姐……跟我結婚……然後每天盤起頭髮……讓我從後面……幫妳捶背（笑臉符號）……我要睡覺了」等，法院判決鍾男拘役50天，如易科罰金，以1000折算1日，可上訴。

