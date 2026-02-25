為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大樓保全暗戀大5歲女住戶 百通訊息奪命連環叩慘了

    2026/02/25 06:47 記者鮑建信／高雄報導
    知名大樓保全人員涉嫌傳訊息騷擾女住戶，被橋頭地院判刑。（情境照）

    知名大樓保全人員涉嫌傳訊息騷擾女住戶，被橋頭地院判刑。（情境照）

    碩士畢業的某知名大樓鍾姓保全，對大她5歲女住戶情有獨鍾，騷擾對方被判刑後，仍死纏爛打，涉嫌接連傳送訊息、撥打百通電話，被橋頭地院依違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役50天，得易科罰金。

    據了解，2021年7月至2022年2月間，被告鍾男任職北高雄某大樓保全，暗戀大他5歲的住戶A女，被對方發現舉止有異，乃在2022年3、4月間，兩度回覆並提醒他不要與其聯繫，但鍾男卻置之不理，經A女提起告訴，被高雄高分院判處拘役75天定讞，得易科罰金。

    不料，鍾男仍然不死心，持續騷擾A女，自2023年8月13日起，至隔年3月6日止，涉嫌傳送騷擾訊息74則，撥打電話26通（未接通），A女不堪其擾，再度向警方報案後，鍾男被依違反跟蹤騷擾防制法，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官調查，據A女提出鍾男騷擾訊息，如：「～我明晚想去公園走走……因為七夕情人節……妳要陪我嗎？」、「～妳願不願意嫁給我……請不要讓我自閉太久想妳……」、「愛妳……對妳負責……雖然妳大我5歲以上……卻是我心中的美女姐姐……跟我結婚……然後每天盤起頭髮……讓我從後面……幫妳捶背（笑臉符號）……我要睡覺了」等，法院判決鍾男拘役50天，如易科罰金，以1000折算1日，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播