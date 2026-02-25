檢察官幫包商整合債務 涉放高利貸吸金逾四千萬

基隆地檢署。（資料照）

檢調偵辦檢察官林渝鈞涉放高利貸案發現，林男不僅是單純的「債主」，更利用檢察官的身分作為信用擔保，向警界、營造業與地方仕紳集資逾4000萬元，表面上是為財務吃緊的高姓自來水包商「整合債務」，實則是以債養債、利滾利的吸金風暴。

檢調追查，控告林放高利貸的高男，早在林介入前財務狀況就已惡化，不僅四處向友人調頭寸，甚至向按月收取「高達10%以上」利息的地下錢莊借錢。林得知後，認為高的自來水工程獲利穩定，出面幫高男整合所有債務，躍居為高幕後最大金主。

高男因缺錢便直接找林借款，卻陷入更深的重利漩渦，最終因不堪負荷，與其兒子經營的公司於去年9月傳出倒閉。據指出，林放貸給高的資金並非全是自有，而是利用曾在南投、基隆地檢署任職的人脈，向地方仕紳、分局警友辦事處主任、甲級營造商，甚至曾受他指揮辦案的刑警開口借錢，並以投資自來水公司工程、每月可領取高額利潤，吸引許多金主投資。

部分金主因看中林的「檢察官」光環，認為司法官不會騙人，紛紛解囊。初期投資者確實有領到利息，但隨著高男公司跳票倒閉後，目前統計至少有9名基隆金主受害，陸續借款或投資林逾4000萬元，在扣除已領取利息後，仍高達2000多萬本金未拿回來。

高男公司倒閉後，林曾逐一向受害金主說明，並表示願意承擔、支付高男欠下的債務，展現還款誠意安撫金主，不過受害人態度不一，有人已委任律師提起民事訴訟向高家追討本金，但也有人選擇相信林的承諾，給予林還款緩衝的時間。

