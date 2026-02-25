基隆檢察官林渝鈞遭搜索前「提告討1300萬」反遭法官傳喚對質

基隆地檢署。（資料照）

基隆地檢署偵辦檢察官林渝鈞涉放高利貸案，今（25日）清晨發動大規模搜索，而在檢調發動搜索前，林今年2月初搶先透過黃姓男子提起民事訴訟，向指控他放高利貸的業者請求清償1300萬元借款，法官當庭認出林就坐在旁聽席，卻不動聲色當庭諭知下個月傳喚林出庭與業者對質；林涉放高利貸醜聞，已在基隆司法界傳開。

林渝鈞在檢調收網前，先行委任律師以黃姓男子的名義，繳交14萬餘元裁判費後，向高姓自來水包商之子提告，聲請清償1300萬元借款。該案於今年2月5日首度在民事庭開庭，林的律師主張黃男是債權人，僅委託林代為處理。

但高家的委任律師當庭反擊，直指高家父子根本「不認識黃男」，並踢爆林利用檢察官權勢強行放款給高，甚至在2024年間拿著「空白協議書」逼高的兒子簽名當借款人。高的委任律師強調，林男至今從未交付過這1300萬元的款項，這筆債務純屬子虛烏有。

面對雙方律師爭執不下，且出現「檢察官涉案」之驚人情節，民事庭法官為釐清這1300萬元到底是誰借的，已發出傳票；由於業者不知林住處，法官曉諭將傳票寄往「基隆地檢署」，並通知林下月親自到庭，與黃、高家父子對質。

法官審理時，認出林渝鈞當時就坐在旁聽席上，卻不動聲色，當庭諭知下個月傳喚林出庭與業者對質；林涉放高利貸醜聞，已在基隆司法界傳開。基隆地檢署則早在去年底即掌握林去年生活不正常，包括長期睡在辦公室不回家，與已於去年11月離職、送公文的李姓女工友過從甚密等舉動，自清展開偵辦。

高的律師在法庭上透露，高於去年12月向調查局北部地區機動站檢舉林許多違法行徑；經北機站2個多月調查，過年期間也馬不停蹄辦案，鞏固林涉案事證後，才會在過完農曆年初九這一天清晨發動搜索。

