力氣不足或假摔？彰化女車禍倒地「慢動作」 網酸演很大

婦人騎機車左轉時，與1輛直行機車發生碰撞。（翻攝臉書爆料公社）

騎機車左轉的婦人與1輛直行機車發生碰撞後倒地。（翻攝臉書爆料公社）

婦人騎機車左轉時，與1輛直行機車發生碰撞，倒地不起。（翻攝臉書爆料公社）

演很大？彰化市街頭今天（24日）發生一起離奇車禍，1輛機車直行時，與1輛由婦人騎乘機車左轉時發生碰撞，婦人連人帶車倒地不起。不過影片PO網，卻引發大批網友幾乎一面倒認為婦人跌倒的姿勢「太搞笑」；有人認為婦人是「綜藝摔」、「演很大」，還有人認為婦人「忘了多滾3圈」，更有人直指中國的「碰瓷」竟然也感染到台灣來。但也有網友認為婦人年紀大，真的會站不穩，看不出有假摔之嫌。

今天這起發生在彰化市的車禍事故被PO在《爆料公社》後，引發大批網友議論，有網友認為如果是長輩或是女性真的會跌倒，車子這麼重，碰一下也是蠻大力的；婦人右腳被機車壓到了吧，說真的當下是真的很難起身的，機車角度變了，施力點也會變；確實會有類似慢動作倒車，原因在於婦人努力要把車子扶正，卻因角度施力問題，力氣不夠產生慢動作假象。

網友之前遇過阿嬤牽車時，不小心車倒了，整個腳被壓住，自己起不來；有時候真的不是演的，老人家力氣真的有限。覺得大家是不是太低估車禍帶來的衝擊力，這絕對不是輕輕一碰，遇到了才會知道人類多脆弱無力，所以在路上還是要保持距離、注意安全、減少事故發生。

不過有大批網友不認同說，婦人裝成這樣真會演，法官會怎麼判呢？還有網友笑稱「可以先去報個演員訓練班嗎」；誰家的長輩演技也太好了，沒多翻個幾圈，太可惜了；還有網友說兩段式跌倒，躺一下下後還可以自己把安全帽拿下來，實在是「演很大」。

