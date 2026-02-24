高雄男留言恐嚇要在北捷殺人 法院裁定暫時安置處分

趙姓男子昨在台北捷運官網信箱留言恐嚇，揚言要在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人。（資料照）

高雄市趙姓男子，昨晚在台北捷運官網信箱留言恐嚇，揚言要在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人、製造火災，警方徹夜南下拘提逮人，今下午依恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官認為趙男涉恐嚇公眾犯罪嫌疑重大，且持續處於精神恍惚狀態，有危害公共安全之虞，有緊急安置的必要，依刑事訴訟法第121條之1，向法院聲請暫時安置處分；台北地院法官晚間裁定准予暫時安置至適當醫療院所。

北捷官網設置通報安全系統信箱，昨晚大約7時接獲趙男留言，揚言要在北捷南京三民站至松山站的區間車廂內殺人，還提及「火災」字眼，北捷不敢大意，立即調動班車暫時停靠松山站，警方也動員30名警力於松山站展開攔查防範，並確認有無旅客攜帶違禁品，最終證實為虛驚一場，警方專案小組漏夜追緝，查出是住在高雄的趙男涉嫌重大。

請繼續往下閱讀...

警方24日凌晨2時許，前往高雄楠梓區逮捕36歲趙男。據了解，趙男身心狀況不佳，領有中度障礙手冊，目前無業，長期由父親照顧，父親面對警方上門，表示很無奈，也控制不了兒子；趙男供稱是因「無聊、被朋友帶壞」才會打恐嚇電話。

警方查出，趙男曾有多次謊報、恐嚇大眾運輸系統安全的前科，前年7月他恐嚇要在台鐵殺人，被依恐嚇危安罪送辦。這次再次恐嚇公眾被捕，檢察官為維護公共安全，向法院聲請暫時安置，獲法院裁准。

