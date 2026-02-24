渣夫偷拿房產貸千萬花光 女軍官提告休夫獲准

分居7年夫妻均無交集，妻提告休夫，新竹地院發現夫妻多年後再於法庭上相見，猶就金錢問題爭執不休，判准離婚。（資料照）

原任軍職的陳女發現，結婚36年的先生竟將她辛辛苦苦償還千餘萬房貸的房子，又偷偷拿去貸款且用途不明，憤而退伍離家找工作還債，分居7年夫妻均無交集提告休夫，新竹地院發現夫妻多年後再於法庭上相見，猶就金錢問題爭執不休，判准離婚。

結婚36年育有兩女的陳女說，長期以來夫妻感情不睦，經常口角。最終她難以承受壓力，於2018年6月間選擇離開，獨自到台中地區居住工作。夫妻分居期間幾無聯繫，逢年過節亦未曾團圓，婚姻共同生活中之情愛基礎盡失，彼此已形同陌路。

請繼續往下閱讀...

2023年3月間，先生張男擅自將夫妻共同購買的房地以1800多萬元出售後，價金悉數占為己有，令子女喪失棲身之所。至此，婚姻關係徹底破裂，憤而提告休夫。

法官調查，陳女原任軍職，退伍前每月11萬元薪水全數交給先生，婚姻中所購房地亦登記在她名下，2015年將名下台北房地貸得1270萬元用來將竹市的房地貸款全數清償完畢，沒想到張男竟於2018年偷偷將房地另貸款1千多萬元，陳女於2018年退休後得悉此事，因張男未能清楚說明有何貸款需求及貸款用途，夫妻為此發生激烈爭執。由於陳女尚須負擔台北房地房貸，無法再負擔先生擅自貸款上千萬元房貸債務，故離開新竹到台中覓職生活，此後雙方分居兩地，亦未再聯絡。

夫妻分居迄今已7餘年，期間彼此泠漠以對，全無感情上正向溝通聯繫之意願或作為，長期分居，期間毫無互動聯繫，彼此感情疏離，遑論有何情感交流。

夫妻多年後再於法庭上相見，猶僅就金錢問題爭執不休，未見彼此有何嘗試積極修復情感之舉，顯見雙方主觀上確均已無繼續維繫婚姻的意願。因此判准離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法