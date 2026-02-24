單純意外受困?北市餐館冰櫃命案 北檢擇日解剖釐清

死者丈夫（右）、兒子（左）及發現遺體的餐廳女同事均到場協助，家屬未發一語，氣氛哀戚。（記者鄭景議攝）

台北市文山區木新路某餐廳女員工陳屍冰櫃案，檢察官今日傍晚5時許前往台北市第二殯儀館相驗。相驗於晚間7時許結束，檢方初步認定死因尚不明確，檢察官決定擇日解剖以確認確切死因。

今日死者丈夫、兒子及第一時間發現遺體的餐廳女同事均到場協助，家屬神情悲傷且未發一語，氣氛哀戚。

警方調查，69歲劉姓女員工昨日深夜離家後即音訊全無，今日上午10時許被發現受困於任職餐廳的冷凍庫內，被尋獲時已全身僵硬、明顯死亡。由於案發現場冷凍庫面積約有一間房間大小，內部設有緊急開門裝置且功能正常，但劉女隨身攜帶手機進入冰櫃，卻未曾撥打任何電話求援，加上家屬透露劉女近期雖解決債務問題但心情持續低落，種種不尋常的疑點，讓檢警決定擴大偵辦。

今日下午5時，台北地檢署檢察官抵達二殯進行相驗，除了死者丈夫與兒子到場，當時在餐廳發現遺體的女同事也前來還原現場情況。家屬在等候相驗期間全程保持沈默，雙手緊握、神情悲傷，對於媒體的詢問並未做出任何回應。相驗結束後，檢察官認為本案仍有待解剖後的科學數據佐證，才能斷定是單純意外受困，或是因身體疾病及心境因素導致悲劇，因此裁定暫不發還遺體，將擇日解剖。

