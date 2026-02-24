2/24大樂透頭獎1注獨得！1億彩金落屏東 今彩539也開出、大紅包開31組

2/24各獎項開獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

今天（24日）開獎的大樂透頭獎1注獨得，由屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路1段46號1樓的「喜來發彩券行」開出；今彩539頭獎由台北市中山區天津街56之17號1樓的「樂淂彩券行」開出，也是1注獨得。大樂透春節大紅包共開出31組，春節小紅包開出45組。

第115000025期大樂透中獎號碼「12、19、22、27、28、31，特別號：45」。頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎1注中獎，可得353萬2465元；參獎共83注中獎，每注可得4萬5833元；肆獎共188注中獎，每注可得1萬3008元；伍獎共3749注中獎，每注可得2000元；陸獎共4667注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬5374注中獎，每注可得400元；普獎共6萬7798注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000025期49樂合彩中獎號碼為「12、19、22、27、28、31」。四合8注中獎，每注可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2541注中獎，每注可得1250元。

第115000049期今彩539中獎號碼為「16、23、25、32、36」。頭獎1注中獎，可得1000萬元；貳獎共295注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬371注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬0711注中獎，每注可得50元。

第115000049期39樂合彩中獎號碼為「16、23、25、32、36」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8719注中獎，每注可得1125元。

第115000049期3星彩中獎號碼為「201」。壹獎共122注中獎，每注可得5000元。

第115000049期4星彩中獎號碼為「2975」。壹獎共27注中獎，每注可得5萬元。

第115000025期大樂透春節大紅包中獎號碼「03、06、13、24、27、31、35、39、46」，春節小紅包：19。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出31組，總中獎注數61注，其中27組為單注獨得，另有2組由2注平分；小紅包則開出45組，總中獎注數為48注中獎，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

2/24大、小紅包開獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法