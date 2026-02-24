劈腿3女誘騙投資上千萬元 被追討恫嚇散布性愛照

劉男涉嫌謊稱投資車行，同時詐騙3名女友共上千萬元，被橋頭地院依詐欺取財罪判刑。 （記者鮑建信攝）

高雄市劉姓男子同時與3名女友交往，涉嫌甜言蜜語誘騙她們投資車行共上千萬元，卻拿去簽賭運彩，經拆穿後被追討，竟恫嚇散布性愛照，被橋頭地院依詐欺取財和恐嚇罪，分別判處徒刑3年和易科刑半年。

判決書指出，2022年9月至2024年3月，被告劉男同時與甲女、乙女和丙女交往期間，甜言蜜語誘騙3女投資當鋪、車行、汽車貸款等，先後詐騙1118萬元，其中甲女損失近千萬元。

後來，甲女等人查覺劉男根本沒有投資，而是拿錢去簽賭運動彩券，要求歸還款項，卻被對方放話恐嚇散布性愛照，甚至揚言同歸於盡。案經甲女等人訴請警方偵辦。

劉男辯稱，本意不是詐欺，是要投資運彩賺比較快，並有分期償還一些錢，如果要故意騙人就不會還錢。又說，散布性愛照是一時氣話，否認犯行。

橋頭地院調查，據甲女等人提出通話紀錄等證物，認定劉構成詐欺取財和恐嚇罪，分別判處有期徒刑3年和6月，後者如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

