兄死姪女自殺未遂 弟竟趁機欲盜領勞保死亡給付被抓包

新竹葉姓男子在哥哥過世後，哥哥的女兒自殺未遂之際，竟偷拿姪女證件去工會辦勞保死亡給付，沒想到葉男的妹妹也打電話過去詢問，工會因而趕緊喊卡，沒讓葉男得逞。新竹地院依行使偽造私文書罪將葉男判刑6月。

法官調查，葉男的哥哥於2022年7月4日死亡，葉男趁哥哥女兒自殺未遂之際，欲盜領哥哥勞工保險喪葬津貼及遺屬津貼，竟於2022年7月31日拿取哥哥女兒證件（所涉竊盜犯嫌已逾告訴期間，經新竹地方檢察署檢察官不起訴處分確定），冒用葉女名義，持葉女印章及存摺，前往工會申辦哥哥勞工保險本人死亡給付。

恰巧葉女的姑姑要幫葉女申辦同一給付，打電話到工會詢問申辦事宜，得悉葉男行為乃加以阻止，工會因而停止審核撥款作業，葉男涉詐欺取財未遂。

法官審酌葉男為領取其兄死亡保險給付，竟利用其姪女自殺未遂、身心狀況尚未平復之際，擅自盜蓋其印文，偽造本案私文書並向工會行使以申請保險給付，所為有害文書公信性，並足生損害於告訴人、工會及勞工保險給付之正確性，所為實屬不該，幸於申請給付過程中遭發覺而未得逞，尚未實際造成告訴人之財產損害。最後法官將葉男依行使偽造私文書罪判刑6月

