只生不養！彰化2歲女童被父母「丟包」外曾祖母不會養哭求社工帶走

外曾祖母向社工哭訴無力照顧曾孫女，彰化地院法官審理後，停止父母的親權並選定縣府擔任監護人。（資料照）

彰化一名未滿3歲女童，遭父母丟包給行動不便的外曾祖母照顧，社工訪視，驚見女童未洗澡、全身發臭、滿身盡是蚊蟲叮咬傷；年邁的外曾祖母無力照顧，只能把她丟在沙發，翻身時多次摔落地面；社工還發現外曾祖母都用冷水沖泡牛奶餵食女童，緊急安置超過一年來，父母僅來探視兩次，期間還生下另一個小孩，同樣遭通報照顧不周。針對該名女童，縣府社會處向彰化地院提出停止親權之訴，法官審理後認定，這對父母消極不負教養責任，裁定停止兩人對幼兒的全部親權，並選定縣府擔任監護人。

這名女童的爸爸是名臨時工，媽媽是全職家管；媽媽專心扶養2名幼子，已無力再照顧2歲多的女童，便交給高齡70多歲、行動不便的阿嬤（即女童的外曾祖母）。社工上門訪視時，當場傻眼，不僅全身散發異味，明顯多日未洗澡，手腳滿是蚊蟲叮咬痕跡，尿布沒勤換導致下體紅腫，奶瓶骯髒不堪，甚至用冷水沖泡奶粉。年邁的外曾祖母根本無力抱起女童，只能放在沙發上，女童翻身時多次從沙發摔落。社工看了既心疼又無奈，外曾祖母當場向社工哭訴無力照顧，要求把孩子帶走。

縣府緊急安置女童後，父母一年來僅探視過2次，對女童的狀況一概不聞不問，不僅未配合親職教育課程，也無意討論返家事宜，更扯的是，這對父母在女童安置期間，又生下小孩，又接連遭通報照顧不佳，家中經濟不穩、夫妻時常爭吵，照顧功能明顯失調。

法官審理後認定，父母將年幼子女丟包給無照顧能力的長輩，長達10多天不予理會，導致孩子未受基本養育照顧，已構成「消極不盡父母義務」。安置期間態度消極，未見改善，連同後續生育的幼兒也有多筆照顧不周通報，顯見親職功能嚴重不足，已達「疏於保護、照顧情節嚴重」程度，裁定停止兩人的全部親權，並選定彰化縣政府擔任監護人，由縣府指派社工人員為會同開具財產清冊之人，全案可抗告。

