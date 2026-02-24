為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男持滅火器亂噴超商及路邊 警認定擾亂公共秩序追緝中

    2026/02/24 19:44 記者陳文嬋／高雄報導
    林男持滅火器朝鳳山區一間超商門口亂噴，又朝文聖街路邊噴灑，警方追緝中。（民眾提供）

    林男持滅火器朝鳳山區一間超商門口亂噴，又朝文聖街路邊噴灑，警方追緝中。（民眾提供）

    高雄市一名男子不明原因持滅火器朝鳳山區一間超商門口亂噴，又朝文聖街路邊噴灑，棄置滅火器後離去；警方今鎖定林姓男子所為，認定擾亂公共秩序，全力追緝中，將依違反社會秩序維護法裁處。

    鳳山警分局忠孝所昨接獲民眾報案，指稱鳳山區平等路一間超商及文聖街一帶，有一名男子手持滅火器到處亂噴灑。警方獲報趕赴現場，該男已騎機車逃逸，調閱周邊監視器畫面追查，確認行為人為35歲林姓男子。

    警方調查，林男先騎機車到平等路一間超商，下車後突持滅火器，朝超商門口噴灑數秒後離去，又到文聖街朝路邊噴灑，隨後將滅火器棄置現場。所幸未造成人員傷亡，超商也暫不提告，但警方認定林男行為已擾亂公共秩序，將全力追緝林男到案說明。

    警方將依違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」移送裁處，林男恐面臨3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

    林男持滅火器朝鳳山區文聖街路邊噴灑，警方追緝中。（民眾提供）

    林男持滅火器朝鳳山區文聖街路邊噴灑，警方追緝中。（民眾提供）

