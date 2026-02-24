為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男北車附近亮刀逛大街 法官裁定暫時安置

    2026/02/24 18:59 記者張文川／台北報導
    李姓男子22日持10公分長刀於台北車站周遭亮刀閒逛，引發民眾恐慌。（警方提供）

    台北市李姓男子22日中午持10公分長刀於台北車站周遭亮刀閒逛，引發民眾恐慌，警方獲報調閱周邊監視器循線鎖定李男，23日前往李男新北林口住處逮人，今晨移送台北地檢署，檢察官複訊後認為李男精神恍惚，有危害公共安全之虞，依刑事訴訟法規定向法院聲請暫時安置；台北地院法官傍晚開庭後，裁准將李男暫時安置於醫院。

    本月22日中午1時許，有民眾報警指出，一名男子在台北車站內持長刀閒晃，警員隨即趕赴現場但未發現持刀者，經調閱周邊監視器，發現男子曾手持一把刀子步行經過北市公園路、許昌街口，雙手自然下垂，並無揮舞、攻擊民眾的行為，隨後於許昌街上將刀收至背包內，現場無民眾受傷。

    警方專案小組23日清晨前往新北市林口區李男住處逮人，檢警調查，無業的李男平時遊手好閒，他供稱忘了為什麼拿刀出來，他到台北車站是要走路去大同區搭公車返回林口，步行沿途並未與人發生衝突或糾紛，無意持刀傷人或恐嚇民眾。

    警詢後依涉犯妨害秩序等罪嫌移送，檢方複訊後認為李男精神恍惚，有危害公共安全之虞，且有緊急安置必要，依刑事訴訟法第121條之1規定，向法院聲請暫時安置處分；法官開庭後裁准。

