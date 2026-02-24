反對「三專生」續任2次即實任 劍青檢改籲：總量管制、公平徵選

外傳法務部擬研議「『三專生』續任第二次」即可「實任」制度。（記者陳彩玲攝）

外傳法務部擬研議「三專生續任第二次」即可「實任」制度，劍青檢改憂心表示，若無總量管制將導致一審主任調升二審再度塞車，走回「萬年二審」、「油水分離」的老路，為促進公平、公正、公開的人事制度，建議每年報名調任二審者，應分別獨立成4大群組交由檢審會審查，推薦1.5倍給法務部長勾選。

劍青檢改表示，現職二審續任只需高檢署檢察長提名推薦給部長即可，但「已回任一審的三專生」再次報名上二審，必須和「第一次報名上二審的三專生」共同角逐，經檢審會篩選1.5倍給部長勾選，兩者的名額、競爭難度不同，無異為二審的現任者打造一條終南捷徑，加劇回任一審的剝奪感。

劍青檢改認為，應以公平、公正、公開設計檢察體系的人事運作，其中「現職二審」的三專生，和「回任一審再次報名上二審」的三專生，在報名資格上應當賦予相同的公平機會，也都應當平等地遵循檢審會1.5倍推薦、部長勾選的公平選拔機制。

劍青檢改提出具體建議方案，應分別獨立四大群組，第一群組為「首任三專生」，第一次報名調任二審的三專生，每年開放一定名額，此類組尚未到過二審，故應盡量給予輪調二審機會觀摩學習，不宜讓「已回任一審又再次報名上二審的三專生」一起爭搶限額。

第二群組為「二專生」：報名調二審辦事的二專生，每年開放一定名額；第三群組為「再任三專生」，現職二審報名留任，以及「已回任一審又再次報名調任二審的三專生」，歸為同一群組，同樣每年開放一定名額，由「高檢署首長們」提名推薦，交給檢審委員參考審議，且報名調二審者應不限次數。

此外，第四群組為「實任」，劍青檢改指出，二審實任是檢察體系對一位檢察官長期職涯表現的肯定與榮譽，應當與「續任」或「再任」脫鉤。檢察官凡服務過二審6年、或3年以上（具體年限待議）皆可報名角逐，採總量管制，每年開放2至4個名額（具體數額待議），經檢審會推薦1.5倍給部長勾選。

