女子被詐百萬元 用餌鈔釣出少年車手 求償百萬卻失敗

少年車手現身取款，被埋伏警方逮捕。（警方提供）

彰化一名女子誤信詐騙集團「假交友」及「假投資」話術，先後匯款108萬元到詐團指定帳戶，對方再來電，女子發覺有異報警，讓警方用餌鈔埋伏，逮捕17歲少年取款車手，陳女向少年及其父母連帶求償99萬元。經法院審理，法官認定女子未能證明少年與其先前遭詐騙的款項有關，且本次面交款項已及時阻攔未造成實際損失，駁回原告之訴。

受害女子遭詐騙集團以「假交友」、「假投資」手法詐騙，前後共損失約108萬元，後驚覺受騙，去年9月9日，依警方指示準備面交75萬元，一名少年車手現身取款，被埋伏的警方逮捕。女子認為少年是詐騙集團一份子，應對她全部108萬元的損失負責，扣除已發還的2000元後，向少年A及其父母求償99萬元。

請繼續往下閱讀...

少年及其父母委任的訴訟辯護律師反駁，少年僅是當日依指示前來取款，且一拿到錢就被抓，是「未遂」狀態，並未造成原告新的損害。此外，對於原告聲稱先前已被騙走108萬元一事，少年則否認知情或參與，認為不應由其負擔全部賠償責任。

審理的法官表示，面交少年的75萬元，由於女子已事先報警，交給少年的錢絕大部分是警方準備的餌鈔，陳女自己的2000元也在事後發還，實際上並未受有金錢損失，因此不符合侵權行為損害賠償的成立要件。至於原告主張遭詐騙108萬元，要求少年連帶賠償，原告僅能提出少年宣示筆錄作為證據，無法提供其他匯款證明。原告在警詢時曾稱自己因提供虛擬貨幣帳戶密碼給對方才無法取回款項，且其所述遭詐騙過程與少年擔任「面交取款車手」的角色不同。法官認為，不能僅因少年A是集團成員，就要求他為他人的行為負連帶賠償責任，原告無法提出具體事證證明少年與其先前遭詐騙的款項有關，判決原告之訴駁回。本案仍可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法