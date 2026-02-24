誤信「投資200萬年賺120萬」卻成泡影！彰化夫妻吸金1200萬下場曝光

詹姓夫妻以以「45萬元，45天獲得2萬」為話術，誘人投資，被依違反銀行法判處有期徒刑4年及3年2月。 （示意圖）

彰化一對夫妻詹男、黃女成立投資公司，以「45萬元，45天獲得2萬」、「投資200萬，每年躺平賺120萬」為誘餌，大肆向親友、熟人招攬投資，共有8人受害，總投資金額達1200多萬元，其中不乏生活困頓的弱勢家庭，她們一度以為夫婦倆是「上帝派來解救他們」，最後165萬元投資淪為泡影。該案經彰化地院審理，夫妻檔日前被依違反銀行法非法經營銀行業務罪判處有期徒刑4年及3年2月。

判決指出，詹氏夫妻兩人以每月保證獲利3%至5%等遠超市場行情的超高報酬為餌，對被害人吸取高達台幣約744萬元及美金16.4萬元資金。8名被害人為追逐「財富自由」夢想，為達成200萬元「投資天花板」，不惜向友人借錢，又到銀行貸款、房屋增貸，「砸鍋賣鐵」投入詹男成立的投資公司，最終血本無歸，痛失積蓄。

根據判決書，詹男2021年9月起成立投資公司，擔任董事及負責人，他與妻子黃女共同基於非法吸收資金的犯意聯絡，以「投資AEG外匯保證金平台」名義，又以投資「實礦夢工廠手遊公司及NFT」等名義，向至少8名被害人招攬資金。兩人明知未經金融監督管理委員會許可，不得經營收受存款業務，卻仍以書面投資協議、本票保證、LINE對話等方式，承諾「保證獲利」、「每月固定分紅」、「可隨時抽回本金」等誘人條件，吸引被害人匯款或現金交付。被害人為了「財富自由」趨之若鶩，不惜向銀行貸款、房屋增貸、向親友借錢，甚至變賣家產「砸鍋賣鐵」籌措資金，只為達到「躺平賺錢」的夢想。

魏姓女被害人出庭時痛訴，當時她家庭經濟陷入困境，透過朋友介紹，認識詹男，詹告訴她「我們聘請華爾街國際頂級操盤團隊操作，確保客戶平均勝率在60％以上」她視詹為「上天派來拯救我的家人」，大膽借款投入60萬元，半年內後續又透過車貸、保險貸款陸續加碼至165萬元。魏女一度深信不疑，甚至辭去原來工作加入詹的工作室，參加外匯說明會，期待「投資到天花板200萬後就能躺平領錢」。不料2019年11月起平台即無法出金，詹推託「公司在處理」，但利潤支付戛然而止，她的所有投入瞬間化為泡影。

類似慘況也發生在陳男身上，他是詹男的國中同窗，前後投入美金16萬4000元及台幣50萬元，僅領到台幣8萬元開戶獎金和31萬元獲利，之後便無法出金，他跑去跟詹男理論，詹男說「錢都不會不見」還慫恿他再投入150萬元達到天花板200萬元，以後每年「躺平收120萬」，但後來陳男並未再投入。

法官認定，這些超高報酬承諾遠超一般銀行定存或合法理財商品年化報酬，已明顯構成銀行法所稱「與本金顯不相當之報酬」，屬非法收受存款行為。

審理中，太太黃女坦承全部犯行不諱，先生僅承認部分犯行，推稱是告訴人委託他買投資點數。但法院採信多位被害人證詞、LINE對話紀錄、匯款證明、投資協議書、本票等證據，認定詹男是主導招攬者，經常舉辦外匯說明會、請人講解平台操作，並親自協助開設AEG平台帳戶、處理點數轉換，判處詹男4年、黃女3年2月徒刑。

