記憶停留往日時光 失智婦迷途只想走回昔日老家

莊姓老婦罹患失智症已久，平時跟家人同住，日常生活起居都由家人照料；不過，她某次趁家人不注意時獨自外出，還輾轉來到陽明山上的菁山路旁，但她眼神迷茫、徬徨無助，被巡邏員警發現。警方循線查出他身分並通知其家屬，這才發現她早期曾住在菁山路附近，儘管後來罹患失智症心裡卻仍牢記著過去山上的老家。

北市警士林分局山仔后派出所警員陳俊杰日前執行備勤勤務時，經過菁山路101巷附近，發現路上有名衣著單薄的女姓長輩，獨自1人在漆黑山路間徘徊，身影顯得格外孤寂。

陳員察覺有異，立即上前關懷，但老婦面對員警詢問，無法正常交談，滿臉無助，更說不出自己的身分與住處。陳員考量山區深夜低溫，極易導致長者失溫甚至發生意外，於是先將她攙扶上警車載回派出所安置。一回到所內，陳員也提供熱水與食物，安撫老婦人因受凍而顫抖的身軀。

陳員事後利用警政系統查詢、比對，輾轉查出原來這位失智長者是莊姓老婦，並循線聯繫上她家人。她家人事後趕來派出所接人，她家人告訴警方，莊過去曾經住在菁山路附近，後來跟家人一起搬下山，她罹患失智症後，曾多次嚷著「要回老家」，沒想到這次居然家人不注意自行跑到陽明山上。

士林分局呼籲，民眾家中如有易走失的長者，應注意其可能活動範圍，並讓其佩戴留有聯絡方式的配件，或用科技產品定位，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至各縣市警察局的偵查隊申請指紋建檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長輩能儘速找到平安返家之路。

