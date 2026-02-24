思覺失調症患者住院走丟 警方使出「鷹眼神功」助母子團圓

芝山岩派出所警員幫助龔女與兒子團聚。（記者王冠仁翻攝）

龔姓婦人的兒子患有思覺失調症，原本在台北市陽明醫院住院治療，她日前到醫院探視兒子，沒想到兒子居然不在院內，遍尋不著下，只好打電話向警方求助。轄區員警調閱監視器畫面尋找，使出「鷹眼」神功，在調閱數十支監視器影像後，順利找到龔女兒子，幫助他們母子團聚。

北市警士林分局芝山岩派出所警員劉軒志、黃稟貴日前巡邏時，接獲通報聲稱陽明醫院有一名住院男子自行離開醫院，不知去向，家屬在醫院內、外遍尋不著，急需警方協助。

員警趕往醫院了解，原來龔姓婦人的兒子患有思覺失調症，近期在陽明醫院住院治療，沒想到住院期間獨自離開醫院；龔女還說，兒子情緒不穩，相當擔心會發生意外。

員警一邊安撫龔女情緒，一邊展開搜尋，調閱周邊監視器畫面過濾比對，發現有一名男子的外貌特徵與龔女兒子相符，最後出現在士東路公車站附近。員警趕赴現場，果然發現龔女兒子獨自一人在站牌旁徘徊，神情茫然無助；員警上前關懷，確認對方身分無誤後，護送回陽明醫院交由醫護人員及家屬照護。

士林分局呼籲，民眾家中若有失智長輩或需特別照護之親屬，家屬應多加留意其動態及可能活動範圍，避免讓其單獨外出。建議可協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可至各分局偵查隊申請指紋建檔，或向社會局申請預防走失之愛心手鍊，一旦走失，警方才能在第一時間確認身分。

