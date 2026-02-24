為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男謊報要在北捷綠線殺人被逮 北檢聲請暫時安置處分

    2026/02/24 16:52 記者陳彩玲／台北報導
    趙姓男子昨撥恐嚇電話至台北捷運，揚言要在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人。（記者陳彩玲攝）

    高雄一名趙姓男子，昨撥恐嚇電話至台北捷運，揚言要在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人，警方徹夜南下逮人，今下午依恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署。檢察官複訊後，認為趙男涉恐嚇公眾犯罪嫌疑重大，且持續處於精神恍惚的狀態，有危害公共安全之虞，且有緊急安置必要，依刑事訴訟法第121條之1，向法院聲請暫時安置處分。

    今天下午3時許，趙男在警方戒護下抵達北檢，面對媒體詢問，「為甚麼要打電話謊報，是覺得很好玩嗎？」趙男全程不發一語，被送入拘留室，等候檢方複訊。

    台北捷運昨晚近7時接獲恐嚇電話，一名男子揚言在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人，警方火速動員約30名警力於松山站攔查，確認無違禁品且無人受傷，屬虛驚一場，警方隨即成立專案小組漏夜追緝。

    今天凌晨2時許，警方前往高雄市楠梓區逮捕36歲趙男。據了解，趙男身心狀況不佳，領有中度障礙手冊，目前無業，長期由父親照顧，父親面對警方上門，表示很無奈也控制不了他；趙男則稱自己是「無聊」、「被朋友帶壞」，才會打電話。

    不過，警方查出，趙男曾有類似行為，前年7月也恐嚇要在台鐵殺人，當時就被依恐嚇危安罪送辦。

