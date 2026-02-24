為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雙胞胎兄弟玩到忘記回家父急報案 大園警地毯搜尋化解家長焦慮

    2026/02/24 16:49 記者余瑞仁／桃園報導
    大園警分局獲報雙胞胎兄弟檔失聯，發動線上警網搜尋，順利尋獲2兄弟。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市大園區一對就讀國小的張姓雙胞胎兄弟，昨（23）日開學放學後與同學相約騎單車前往華興池公園遊玩，原應晚餐前返家卻遲遲未歸，家長撥打手機始終無人接聽、急忙報警協尋，警方獲報後不敢大意，出動大批警力展開地毯式搜索，最終在聖德北路順利尋獲兄弟檔，化解一場虛驚。

    大園警分局指出，雙胞胎父親張男於昨晚8點情緒激動前往大園派出所報案，稱其2個兒子放學後騎單車出門玩，過了約定的時間沒有回家且手機無人接聽，擔心孩子夜間發生意外，請警方協尋；員警獲報先安撫張男情緒，並詳細紀錄雙胞胎少年的外貌特徵、穿著的衣物以及腳踏車款式，隨即通報線上巡邏警網搜尋，針對對青少年易聚集的公園、超商及周邊道路逐一巡視。

    警員魏銘彥、蔡文嘉隨後在聖德北路一帶，發現一群少年正騎著單車結伴同行，沿途有說有笑、樂不思蜀，員警比對特徵後上前攔停查證身分，確認其中2少年正是報案人苦尋的雙胞胎兄弟，對方似乎未察覺其父已焦急萬分報警找人。

    張父接獲通知趕到現場，看見孩子平安無事，緊繃的心情終於放鬆，也當場告誡孩子出門後務必遵守約定時間返家，更應保持通訊暢通，同時也對警方在短時間內積極協尋、熱心助人的效率表達由衷感謝。

    報案的張姓家長趕到現場，當場告誡雙胞胎兄弟出門遊玩應注意時間、保持通訊暢通。（記者余瑞仁翻攝）

