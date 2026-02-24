7旬退休婦遭詐3483萬元 警追查破獲竹聯幫明仁會車手團逮31人

警方衝入汽車旅館逮捕冷男時，冷男的友人正吸食笑氣。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫明仁會成員冷晉源涉嫌組織詐欺車手集團，透過IG徵才廣告吸收大批成員後，專替假投資詐騙集團出面向被害人收款與小額出金，去年7月一名7旬簡姓退休婦人遭詐高達3483萬元後，刑事警察局偵七大隊第一隊據報循線追查，破獲該犯罪集團，至本月6日陸續逮捕冷等31人，依詐欺、詐防條例、洗錢與組織等罪嫌送辦，當中包括2名馬來西亞籍、3名身心障礙者參與犯案。

警方調查，該假投資詐團先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資股票LINE群組「馬到成功」，群組成員帳號持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交投入更多金額，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託，並要求投入更多資金才能贖回本利，民眾驚覺被騙。

以29歲冷男為首的集團接獲機房指示後，派旗下車手持偽造證件、文件等資料，向被害人收取投資現金，為取信被害人也會派車手以ATM無卡存款方式小額出金給被害人，令其誤信假投資獲利為真而持續交付現金；旗下車手來源則是透過IG，以徵求打字員、偏鄉兒童朗讀員等廣告，吸引失業急需工作與身心障礙者加入，甚至安排馬來西亞籍人士以觀光名義入境參與收款。

警方表示，去年4月間，新北市1名簡姓退休婦人掉入該詐團陷阱，短短3個月，面交給車手現金高達31次，被詐騙達3483萬元後，始驚覺受騙報案，根據該線索深入追查，9月16日在新北市一家汽車旅館逮捕冷男，當時冷男的男友人正在吸食笑氣，現場還起獲毒咖啡包、愷他命、哈密瓜錠、依托咪酯煙彈等毒品。

隨後，警方清查其旗下車手，至本月6日，陸續逮捕張姓等30人到案，移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，冷男與1名馬籍車手遭聲押獲准，冷男等人已於去年底陸續遭管轄地檢署起訴。

警方查扣毒咖啡包、愷他命、哈密瓜錠、依托咪酯煙彈與磅秤等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣車手持有的假營業員證、入金憑證。（記者邱俊福翻攝）

