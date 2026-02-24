治安無假期！春節破賭場、抓槍枝 新北警「5面向」嚴打奏效

新北警於春節間破獲職業大賭場。（記者徐聖倫飯攝）

新北市警局於春節期間，不斷針對「黑、槍、毒、賭、詐」五面向進行嚴打，中和、樹林、蘆洲等分局，於假期間破獲職業賭場、槍枝，績效不俗。市警局長方仰寧說，本次春節假期交出「全數零發生」成績單，肯定同仁辛勞外，再次強調治安「絕無假期」。

據了解，春節期間新北市警局除在核心暴力案件繳出「零發生」的成績單以外，中和分局於勤務中查獲槍枝，樹林分局更槓上開花查獲45人職業賭場且查扣改造槍枝，蘆洲分局也於處理交通事故循線溯源查獲槍枝、毒品案。

新北市警局轄下單位連續破獲3件槍、賭、毒案件，有效防堵不法槍械及海洛因、安非他命、依托咪酯等大量違禁物流入市面，防範後續可能衍生之暴力事件，以實質偵查表現守護新北市民安全。

市警局長方仰寧表示，為了讓新北市民安心過好年，推動「安心五大面向」專案掃蕩行動，針對「黑、槍、毒、賭、詐」犯罪強力查緝，透過預防性強力掃蕩，淨化社會治安環境。方強調，治安沒有假期，未來將會再進一步落實酒駕、毒駕零容忍，進化打擊犯罪手段，打造安全宜居的新北市。

新北警於春節間破獲大量安毒。（記者徐聖倫翻攝）

新北警於春節間查獲改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

