杜絕境外茶參賽！ 嘉縣「多重元素檢驗」抓到直接銷毀送辦

嘉義縣曾發生不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶參加比賽。（資料照）

嘉義縣有茶業公司進口緬甸境外茶，冒充成阿里山茶區高山茶，2020年參加4項茶葉競賽，還獲得頭等獎等獎項，業者日前被嘉義地方法院判刑；嘉義縣政府農業處表示，自2021年起，縣內各比賽茶辦理單位都必須配合官方抽檢茶樣送茶改場（及其授權檢驗單位）以「茶葉中多重元素檢驗方法」鑑別產地，被判定為境外茶，依比賽辦法除公布參賽者姓名、茶葉全數銷毀、取消比賽及得獎資格，並移送高檢署偵辦。

縣府農業處說明，該起事件發生於2020年，自2021年起，縣內各比賽茶辦理單位都必須配合官方抽檢茶樣送茶改場（及其授權檢驗單位）以「茶葉中多重元素檢驗方法」進行產地鑑別，以判別是否為境外茶；2023年起，更須標示可溯源資訊，以維護阿里山高山茶信譽及保障消費者權益。

農業處表示，參加評鑑的比賽茶一旦被判定為境外茶，依比賽辦法除公布參賽者姓名、茶葉全數銷毀、取消比賽及得獎資格，並移送高檢署偵辦，市售端則直接移送檢調偵辦；縣府自2021年起，就已啟動多重防堵境外茶冒充台灣茶參賽或販售機制，以維護國產茶商譽，以免傷害茶產業的茶農、業者和消費者權益。

不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶販售。（資料照）

