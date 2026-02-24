為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    杜絕境外茶參賽！ 嘉縣「多重元素檢驗」抓到直接銷毀送辦

    2026/02/24 13:52 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣曾發生不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶參加比賽。（資料照）

    嘉義縣曾發生不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶參加比賽。（資料照）

    嘉義縣有茶業公司進口緬甸境外茶，冒充成阿里山茶區高山茶，2020年參加4項茶葉競賽，還獲得頭等獎等獎項，業者日前被嘉義地方法院判刑；嘉義縣政府農業處表示，自2021年起，縣內各比賽茶辦理單位都必須配合官方抽檢茶樣送茶改場（及其授權檢驗單位）以「茶葉中多重元素檢驗方法」鑑別產地，被判定為境外茶，依比賽辦法除公布參賽者姓名、茶葉全數銷毀、取消比賽及得獎資格，並移送高檢署偵辦。

    縣府農業處說明，該起事件發生於2020年，自2021年起，縣內各比賽茶辦理單位都必須配合官方抽檢茶樣送茶改場（及其授權檢驗單位）以「茶葉中多重元素檢驗方法」進行產地鑑別，以判別是否為境外茶；2023年起，更須標示可溯源資訊，以維護阿里山高山茶信譽及保障消費者權益。

    農業處表示，參加評鑑的比賽茶一旦被判定為境外茶，依比賽辦法除公布參賽者姓名、茶葉全數銷毀、取消比賽及得獎資格，並移送高檢署偵辦，市售端則直接移送檢調偵辦；縣府自2021年起，就已啟動多重防堵境外茶冒充台灣茶參賽或販售機制，以維護國產茶商譽，以免傷害茶產業的茶農、業者和消費者權益。

    不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶販售。（資料照）

    不肖業者用緬甸茶假冒台灣茶販售。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播