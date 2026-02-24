為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女看護變同居人涉侵吞董座4658萬遺產 大逆轉無罪落幕原因曝光

    2026/02/24 14:02 記者鮑建信／高雄報導
    女看護變同居人，涉侵吞董座遺產，法院大逆轉改判無罪落幕。（情境照）

    女看護變同居人，涉侵吞董座遺產，法院大逆轉改判無罪落幕。（情境照）

    高雄市朱姓女看護因長期照顧游姓董座，雙方日久生情、後來變成同居人，她被控涉嫌趁游姓董座病危時，持印鑑證明盜取定存單共4658萬元，經最高法院大逆轉改判無罪定讞，關鍵在於律師和醫生都替她作證，證明這筆鉅款確為游姓董座生前贈與，給她的安家費。

    據了解，朱女受雇擔任游董的看護期間，由於朝夕相處、日久生情後變成同居人，2人經常參與朋友之間的社交活動並結伴出遊，也包括國外等遊程，朱女均對外自稱「游太太」，游董和其友人均默認。

    2017年11月初，游姓董座因為肺癌而住院治療，他為了感謝朱女10多年來的照顧，將自己放在滿州鄉農會的18張定存單共4658萬元贈與朱女，並同意她在同月中旬，持游的印鑑證明等文件前往解約。

    不料，此舉引起游姓董座的妻子、小孩不滿，怒控朱女私吞遺產，涉嫌詐欺、偽造文書等罪，高雄橋頭地院和高雄高分院勘驗錄影檔案內容，認為游董當時處於極度疲倦、嗜睡狀態，意識難認清醒，因此判處朱女有期徒刑2年，她不服上訴，經最高法院撤銷發回。

    更1審法官開庭調查時，醫生出庭做證表示，游董在生前確曾表示，財產不給小孩﹔另有律師和多名證人也說，游董是在意識清醒的情況下同意贈與朱女，並授權朱女解約、取款，因此改判無罪。

    高雄高分檢不服上訴，最高法院認為原審認事用法，並未違背法令，判決承回，全案無罪落幕。

    老董遺產風波再起 法官認定千萬屬生前贈與女看護

