台大醫院外牆施工釀災 影響12樓與13樓區域

台大醫院今早驚傳火警，院內一度響起紅色警報。院方表示，疑似6樓空中花園冒出濃煙，煙霧沿建築外牆往上竄升，影響12樓與13樓區域，院方第一時間啟動「二號」火警警報，針對局部樓層進行疏散。所幸明火迅速撲滅，無人受傷，醫療服務未受影響。

事件發生在上午10時50分至11時許，12樓與13樓突然出現火警警報。院方緊急查明後確認起火點位於6樓，並立即啟動水平疏散機制，將約1至2個病房、約35至70名病患暫時撤離，其中以高齡患者為主。

台大醫院醫務秘書陳彥元受訪表示，當時濃煙順著建築往上攀升，現場一度疑似有明火徵兆，院方不敢大意，立刻依照SOP啟動緊急應變。台北市消防局接獲通報後，也派出多輛消防車到場支援。

經查，實際起火點在6樓，火勢在短時間內撲滅，濃煙也迅速排除，整個處置過程約30分鐘完成。疏散病患在確認安全後，已在引導下陸續返回原病房，院內門診、急診與手術均正常運作。

至於起火原因，陳彥元指出，初步研判可能與外牆工程施工有關，但詳細原因仍待台北市消防局進一步調查釐清。院方強調，全程依照火警應變標準程序處理，未造成人員傷亡，後續也將加強外部施工單位的安全管理，確保病患與醫護人員安全。

