為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台大醫院外牆施工釀災 影響12樓與13樓區域

    2026/02/24 13:11 記者侯家瑜／台北報導
    台大醫院今早驚傳火警，院內一度響起紅色警報。院方表示，疑似6樓空中花園冒出濃煙，煙霧沿建築外牆往上竄升，影響12樓與13樓區域。（資料照）

    台大醫院今早驚傳火警，院內一度響起紅色警報。院方表示，疑似6樓空中花園冒出濃煙，煙霧沿建築外牆往上竄升，影響12樓與13樓區域。（資料照）

    台大醫院今早驚傳火警，院內一度響起紅色警報。院方表示，疑似6樓空中花園冒出濃煙，煙霧沿建築外牆往上竄升，影響12樓與13樓區域，院方第一時間啟動「二號」火警警報，針對局部樓層進行疏散。所幸明火迅速撲滅，無人受傷，醫療服務未受影響。

    事件發生在上午10時50分至11時許，12樓與13樓突然出現火警警報。院方緊急查明後確認起火點位於6樓，並立即啟動水平疏散機制，將約1至2個病房、約35至70名病患暫時撤離，其中以高齡患者為主。

    台大醫院醫務秘書陳彥元受訪表示，當時濃煙順著建築往上攀升，現場一度疑似有明火徵兆，院方不敢大意，立刻依照SOP啟動緊急應變。台北市消防局接獲通報後，也派出多輛消防車到場支援。

    經查，實際起火點在6樓，火勢在短時間內撲滅，濃煙也迅速排除，整個處置過程約30分鐘完成。疏散病患在確認安全後，已在引導下陸續返回原病房，院內門診、急診與手術均正常運作。

    至於起火原因，陳彥元指出，初步研判可能與外牆工程施工有關，但詳細原因仍待台北市消防局進一步調查釐清。院方強調，全程依照火警應變標準程序處理，未造成人員傷亡，後續也將加強外部施工單位的安全管理，確保病患與醫護人員安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播