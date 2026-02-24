為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男子持10公分長刀逛北車 檢方聲請暫時安置

    2026/02/24 13:16 記者陳彩玲／台北報導
    台北車站持刀怪客，昨被警方逮捕。（記者陳彩玲翻攝）

    台北李姓男子22日持10公分長刀在台北車站附近閒逛，引發民眾恐慌，警方接獲通報後，調閱周邊監視器循線逮人，今早依涉犯妨害秩序等罪移送台北地檢署，檢方複訊後向法院聲請暫時安置。

    據了解，檢察官訊後，認為李男涉妨害秩序犯罪嫌疑重大，且持續處於精神恍惚的狀態，有危害公共安全之虞，且有緊急安置必要，依刑事訴訟法第121條之1，向法院聲請暫時安置處分。

    全案源於2月22日下午，有民眾向警方通報，在北車內看到一名男子持長刀閒晃，大批警力隨即趕赴現場，但未發現持刀者，經調閱周邊監視器，發現男子當時手持10公分長刀子，路過台北市公園路、許昌街口，經查為50歲李姓男子，警方立即成立專案小組，火速前往李男在新北市林口區的住處逮人，依法送辦。

    據悉，李男無業，平時遊手好閒，他向檢警辯稱，忘了為什麼拿刀子出來，當時徒步經過北車附近，是要走路去大同區搭公車，返回母親位於林口的住處，未與人起衝突、發生糾紛。

    事後，北市警通報鐵路警局、捷運警察隊及鄰近分局，針對台北車站周邊加強警戒，確保周邊民眾安全。

