台中荒唐夫妻小孩面前吸毒遭判刑 社工揭4幼童宛如住毒氣室

台中一對夫妻，長期和4名不滿7歲的小孩同處一室吸毒，對身心造成重大危害，台中地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處兩人各1年4月徒刑。（記者陳建志攝）

台中市一對夫妻因貪圖吸毒的愉悅感，長達1年的時間，和4名不滿7歲的年幼小孩同處一室吸食安非他命，讓4人宛如住在毒氣室中，其中1人還因此出現發展遲緩，直到社工得知兩人吸毒，將4名小孩的毛髮送驗才揭發此荒唐惡行，台中地院審理時兩人坦承犯行，法官不忍指4人身心受害情形令人憐惜，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處兩人各1年4月徒刑。

判決指出，這對夫妻育有4名未滿7歲的年幼子女，卻從2023年初開始至2024年1月被發現為止，每月3、4次在台中霧峰、西屯區的住處房間和廁所內，以燒烤的方式當著小孩的面前吸毒。

直到社工師得知這對夫妻吸毒後，2024年1月主動採集4名小孩的毛髮送驗，檢驗結果，都呈現安非他命陽性反應，才知道兩人竟和4名小孩同處一室吸毒，依法通報舉發。

兩人在台中地院審理時坦承犯行，法官強調，甲基安非他命為列管的二級毒品，對身體危害極大，而燒烤甲基安非他命產生的煙霧，在密閉空間內將讓同處一室的人吸入，這是一般人都知道的事情，而這4名小孩，案發時都是未滿7歲的幼童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低，長期吸入將對身心健全和發育造成危害。

法官斥責，夫妻兩人貪圖施用毒品的愉悅感，長期和4名幼童共處一室吸毒，造成毒品累積在4人體內，足以妨害其身心健全及發育，並造成健康受損，其中一名小孩更出現發展遲緩情況，4人身心受害情形令人憐惜，依共同犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處兩人各1年4月徒刑，可上訴。

