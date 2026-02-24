為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市府經發局前科長涉貪起訴 經發局：將依法嚴懲、審議停職

    2026/02/24 12:29 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園地檢署去年10月底指揮廉政署偵辦桃市府經濟發展局前工業行政科施姓科長涉貪案，並搜索辦公室。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    ​桃園市經濟發展局前工業行政科施姓科長及秦姓約僱助理，涉嫌長年收受代辦業者賄賂，協助護航工廠登記與土地擴展計畫審查，桃園地檢署今（24）依貪污治罪條例起訴起訴5人，審酌施、秦2人及吳姓、呂姓、張姓3名代辦業者均坦承犯行，施、秦分別主動繳回270萬6000元及100萬元犯罪所得，建請法院量處適當之刑；經發局回應，將立即召開公務人員考績委員會，將依法嚴懲，審議停職。

    桃園地檢署去年10月底指揮廉政署偵辦桃市府經濟發展局前工業行政科施姓科長涉貪案並搜索辦公室，當時其已調任商業發展科長，秦姓約僱助理則已退休，經發局表示，去年10月獲悉案情當日，即依規定將施員調整為幕僚單位專員，確保其不再接觸或督導任何公權力審查業務，落實職務隔離。

    經發局表示，針對施員被起訴，為維護機關廉政形象，將立即召開公務人員考績委員會，依公務人員任用法及考績法，審議其「先行停職」案，絕不包庇，並將於今年針對涉案人員經手的擴廠案進行專案清查，全面檢討審查流程管控，杜絕人為操弄空間，捍衛行政公平。

    經發局強調，對同仁涉案深感遺憾，將持續配合司法調查。

