    首頁 > 社會

    土耳其男寄放大背包逛伯朗大道 診所等到要打烊託警保管

    2026/02/24 12:54 記者劉人瑋／台東報導
    警方小紙條還附上地圖。（警方提供）

    一名土耳其男子至新北市訪友後，展開為期10天的環島之旅，途經台東池上鄉，還想徒步逛「伯朗大道」、看看台灣人熱衷的「金城武樹」，就把沈重的大背包寄放附近診所，但診所等到要打烊卻不見他回來，才由警方託管，池上分駐所還是留下英文字條和地圖，這才讓玩得盡興的土耳其男順利取回背包。

    昨（23）日晚間21時許，台東縣警察局關山分局池上聯合所接獲通報，表示外籍人士寄放於診所的登山包尚未前來領取，員警隨即趕赴現場了解，得知該診所暫時協助旅客保管行李，無奈等到即將休息仍不見失主返回，考量外籍旅客的行程與財物安全，只好向全天候服務的池上分駐所請求協助。

    池上分駐所所長蔡欣妤獲悉後，親自以英文撰寫告示，清楚說明因診所已關閉，旅客的行李已轉由池上聯合所代為保管，並詳列警所駐地地址，同時貼心附上簡易地圖，將告示放在診所門口椅上，還隨手拿來石頭壓住，當晚23時19分許，外籍遊客果真循著英文告示指引，抵達警所。

    看到登山包安然無恙，頻頻向員警表達感謝，也對診所人員深感抱歉。旅客表示，兩人晚餐後徒步前往知名景點伯朗大道散步賞景，不知不覺走得太遠，回程時間因此延誤，才會遲遲未能取回行李。

    外籍遊客前往分駐所，順利取回大背包。（警方提供）

